Solix : Anker dévoile un panneau solaire de balcon prêt à l’emploi et une batterie électrique domestique

Le marché des technologies de stockage d’énergie renouvelable est actuellement en plein essor. Selon les prévisions de Mordor Intelligence, en Europe, ce secteur pourrait enregistrer un TCAC de plus de 4,2 % au cours de la période 2020-2025. Cette croissance est soutenue par la hausse continue de la demande des solutions d’énergie propre. Elle est liée à la transition énergétique. En effet, un système de batterie domestique permet aux particuliers de stocker le surplus d’électricité produite par leur installation photovoltaïque. Cette méthode favorise l’autoconsommation énergétique des logements et réduit leur dépendance au réseau. Dans ce contexte, la société Anker, basée à Shenzhen, en Chine, dévoile ses nouvelles solutions de production et de gestion d’énergie solaire dédiées aux particuliers. Nous vous proposons de les découvrir ci-après.

Une solution de batterie domestique modulaire

Ce fabricant chinois est surtout connu pour ses accessoires de Smartphones et ses centrales électriques portables. Cette année, il décide d’étendre son activité au développement de produits d’énergie solaire à domicile. Au cours de l’évènement ReCharge, l’entreprise a mis en avant sa nouvelle technologie de gestion d’énergie photovoltaïque. Selon elle, cette solution serait capable d’alimenter complètement une maison. Certaines personnes pensent qu’elle a une grande similarité au Powerwall de Tesla. Néanmoins, celle-ci se distingue par sa conception modulaire. Sa capacité peut varier de 5 à 180 kWh en fonction des besoins des foyers.

À titre de comparaison, la dernière version de la solution de stockage de Tesla possède une capacité de 13,5 kWh, qui peut être mise à l’échelle jusqu’à 135 kWh (dix unités). Elle ne peut être couplée qu’avec les panneaux photovoltaïques de la marque. En revanche, la batterie Solix pourrait fonctionner avec les modules solaires existants d’autres fabricants et ceux de l’entreprise. Elle comprend des cellules LFP qui sont verticalement empilées en modules. Elle est reliée à une application mobile afin que ses utilisateurs puissent la contrôler depuis leur Smartphone. Anker a affirmé que cette technologie sera disponible sur le marché en 2024.

Des panneaux photovoltaïques de balcon prêts à l’emploi

Dans sa nouvelle ligne de produits Solix, cette société propose aussi des modules solaires de balcon Plug-and-Play. Cette solution de production d’énergie propre est déjà commercialisée en Allemagne. Par ailleurs, elle peut fonctionner avec le système de batterie Solarbank de l’entreprise. Grâce à ce type d’installation photovoltaïque, les résidents d’immeubles en copropriété peuvent autoproduire une partie de leur électricité. D’ailleurs, la capacité de cette centrale électrique est extensible de 1,6 à 3,2 kWh.

Celle-ci serait compatible avec presque tous les micro-onduleurs existants. L’utilisation de ce kit solaire de balcon est facile, explique son fabricant. Une fois les panneaux installés face au soleil, il reste à brancher l’onduleur sur une prise de courant standard du logement. La production d’énergie commence peu de temps après. L’électricité est directement injectée au système électrique du bâtiment et le surplus est automatiquement dirigé vers la batterie.

La société Anker a aussi inclus dans sa nouvelle sous-marque d’autres produits plus anciens, dont les stations d’énergie solaire portables et les chargeurs solaires pour Smartphone. La centrale électrique 767 PowerHouse a l’apparence d’une valise roulante. Celle-ci est équipée d’une batterie de 2 048 Wh, qui peut être branchée à un panneau de 200 W. On peut faire augmenter sa capacité en ajoutant une batterie d’extension supplémentaire. Pour obtenir plus d’informations sur ces technologies d’énergie renouvelable, rendez-vous sur Anker.com.