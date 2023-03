Ce pays européen adopte les panneaux solaires de balcon et propose une aide de l’État pour les installer

Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté en février 2022, les conséquences sont nombreuses en Europe. En effet, la Russie et l’Ukraine, ces deux pays belligérants étaient les principaux producteurs d’énergie de l’Europe. La première de ces répercussions est la montée des prix de l’énergie en termes économiques. Nous ne parlerons pas du drame humain qui se joue à 3 h de Paris. En Allemagne, les propriétaires d’appartement sont de plus en plus nombreux à opter pour les panneaux solaires de balcon. Plus de 200 000 minicentrales solaires ont déjà fleuri sur de nombreux balcons, à tel point qu’elles sont appelées balustrades de balcons. Et même, le gouvernement vient de mettre en place une aide de 500 € pour ceux qui souhaitent s’en équiper. Elles sont également exonérées de TVA. Ce qui pousse les Allemands, soucieux de leur budget et de l’environnement, à investir massivement.

Une aide gouvernementale pour les ministations solaires

L’Allemagne désire accélérer le développement des énergies renouvelables et encourage fortement les habitants à produire eux-mêmes leur électricité. En supprimant la TVA sur les stations solaires à brancher sur une prise électrique et en octroyant une aide de 500 €, l’Allemagne espère voir ces petites stations se multiplier dans tout le pays.

Pourquoi ces centrales solaires sont si prisées ?

Pour identifier parfaitement ces minicentrales solaires, les Allemands leur ont même donné un nom : Dachflächen in Betracht ou centrales de balcon. Elles procurent une alternative à celles et ceux qui ne possèdent pas de maisons individuelles, soit de toits pour installer des panneaux solaires. Cependant, les modules ne sont pas adaptés à tous les balcons, car ils sont standard. Ils mesurent environ 1 m sur 1,7 m, pèsent 20 kg avec une puissance nominale comprise généralement entre 300 et 400 W. En France, les panneaux solaires Ecoflow sont compatibles avec cette installation. Le module est simplement raccordé à une prise électrique et dispose d’un onduleur qui transforme l’énergie solaire (courant continu) en courant alternatif pour le réseau intérieur. La puissance des minis centrales solaires est de 600 W. Cela n’épargne pas la consommation d’électricité du réseau, mais la réduit tout de même approximativement de 15 à 20 %.

Quelles économies pour les ménages ?

Selon les estimations réalisées par une association de consommateurs allemands, les centrales de balcon permettraient d’économiser 280 kWh par an pour un module de 380 W, si elles sont fixées sur un balcon orienté plein sud. En termes financiers, ce dispositif assurerait une économie de 66 € sur un prix de l’électricité à 0,33 € le kilowattheure. « L’électricité ne couvre généralement qu’environ 10 à 15 pour cent de la consommation totale d’un ménage» explique Stefan Hartmann de la centrale des consommateurs de Rhénanie-Palatinat au F.A.Z.

Il explique également que l’idéal étant d’utiliser des appareils tels que les lave-vaisselle, les machines à laver ou les sèche-linge à l’heure du déjeuner, là où la minicentrale produit le plus d’électricité. Quant au coût d’installation, il est de 850 € approximativement pour deux modules. Pour une consommation domestique annuelle allant jusqu’à 2 500 kWh, Hartmann estime qu’un module d’une puissance nominale comprise entre 300 et 400 W est largement suffisant. Ceux qui consomment davantage devraient envisager deux modules.

Les subventions allemandes rendent l’installation plus simple

Les associations de consommateurs expliquent qu’un panneau solaire de balcon est habituellement rentabilisé en 10 ans, sans subvention. Avec les nombreuses mesures prises par le gouvernement allemand, l’aide de 500 € et l’exonération de la TVA, l’amortissement est parfois constaté en moins d’un an. En France, pour le moment, ces minicentrales solaires ne représentent que 14 % du mix énergétique et 43,8 % du mix énergétique allemand. Les aides proposées encouragent donc bien les Allemands à s’équiper de ces petites centrales pratiques, écologiques et économiques.