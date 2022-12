Un cadastre solaire qui permet de mesurer le potentiel d’ensoleillement de sa toiture en quelques secondes

Les panneaux solaires intéressent de plus en plus de particuliers. La flambée annoncée des prix des énergies fossiles et les menaces de délestage en France incitent les foyers à s’en remettre aux pouvoirs du soleil. En effet, ce dernier est une énergie propre, renouvelable et gratuite. Les bonnes raisons d’installer des panneaux solaires sont nombreuses et même si le coût d’installation semble onéreux, la rentabilité se fait sur une dizaine d’années. Désormais, il existe même un cadastre solaire pour les habitants du Tarn et de l’Hérault qui permet de juger du potentiel solaire de sa toiture, avant d’entamer les travaux. Voici les cinq meilleures raisons de passer aux panneaux solaires !

Un nouvel outil disponible pour connaître son potentiel énergétique ?

Les habitants du Tarn et de l’Hérault peuvent dorénavant connaître le potentiel énergétique de leur habitation avant de choisir d’installer des panneaux solaires. Ce cadastre solaire, mis au point par la mission Développement durable et transition énergétique du Pays Haut-Languedoc et Vignoble, tient également compte des sites classés et historiques. Rappelons qu’il existe à présent des tuiles solaires pour remplacer les panneaux classiques souvent refusés par les architectes des Bâtiments de France. Avec le cadastre solaire, vous serez fixés sur vos projets en quelques secondes. Avec ce simulateur qui reprend la totalité de la surface de chaque toiture, vous saurez si celle-ci est « rentable » pour installer des panneaux solaires. Sur une adresse prise au hasard, on apprend, par exemple, que cette toiture de 153 m² ne possède que 88 m² très appropriés aux panneaux solaires. Pour le moment, il est disponible uniquement pour le Tarn et l’Hérault, mais il pourrait être généralisé sur tout le territoire tant l’engouement pour l’énergie solaire, propre et gratuite se fait pressant !

Cinq bonnes raisons d’investir dans des panneaux solaires

Les panneaux solaires sont un investissement durable et deviennent rentables en 10 ou 15 ans selon leur puissance. La durée de vie de panneaux solaires se situe entre 15 et 30 ans, vous bénéficierez donc d’énergie gratuite pendant 15 ans environ, une fois vos panneaux solaires rentabilisés.

Vous investissez pour une énergie propre et durable, car les rayons du soleil sont, à priori, inépuisables, contrairement aux énergies fossiles. Avec l'énergie solaire, vous protégez la planète des émissions de CO₂, en évitant d'abîmer la couche d'ozone et contribuer à la transition énergétique mondiale.

Vous réalisez de grosses économies d’énergie, et même si les panneaux ne couvrent pas tous vos besoins énergétiques, vous consommerez forcément moins d’électricité…

Vous pouvez aussi gagner de l'argent en revendant votre surplus de production au réseau national. Sachez que la loi impose à EDF l'Obligation d'Achat (EDF OA Solaire) de racheter la production d'électricité par panneaux solaires photovoltaïques au tarif de 27 cts €/kWh approximativement, ce qui, en cas de faible consommation, pourrait vous rapporter plus de 100 € chaque mois !

En ces temps encore plus incertains qu’auparavant, vous évitez les fluctuations du coût des énergies… Avec les panneaux solaires, vous maîtrisez plus facilement votre consommation, ce qui vous permet de contrebalancer les fluctuations parfois conséquentes des énergies fossiles.

Les panneaux solaires et les aides de l’État !

L’installation de panneaux solaires est fortement encouragée par les autorités et de nombreuses aides sont disponibles pour les particuliers comme pour les entreprises. Crédit d’impôts, fiscalité intéressante sur la production d’énergie solaire, aides à l’installation avec Ma Prime Renov, aides régionales aussi comme en Île-de-France… Renseignez-vous avant de commencer les travaux, l’installation de panneaux solaires pourrait vous couter moins cher que vous ne le pensiez au départ !