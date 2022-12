La tuile solaire, l’avenir de l’autoconsommation et une piste sérieuse pour l’indépendance énergétique

Les panneaux solaires semblent progressivement s’imposer comme étant la meilleure solution d’avenir en termes de production d’électricité verte. En effet, ils ne dépendent pas des infrastructures nationales, ni ne sont touchés par les conséquences des délestages programmés. Mais un nouveau produit semble intéresser ceux qui souhaitent passer à l’énergie solaire, une énergie illimitée et absolument sans conséquence pour l’environnement. Sur le marché, nous voyons arriver les tuiles photovoltaïques ou tuiles solaires, beaucoup plus esthétiques que les panneaux classiques. Et pourtant, elles sont dotées des mêmes performances énergétiques, tout en étant beaucoup plus esthétiques. Découverte.

Une tuile solaire, qu’est-ce que c’est exactement ?

La tuile solaire va transformer les rayons du soleil en énergie. Notons que c’est la lumière du soleil qui va être transformée en électricité, s’il s’agit des rayons UV pour le cas des panneaux thermiques ! Le principal avantage de la tuile solaire est son côté esthétique bien sûr et le fait qu’elle puisse être installée sur n’importe quel bâtiment, y compris ceux proches d’un site classé. Cela est possible, car elles reproduisent l’apparence d’une tuile standard grâce à un procédé de fabrication qui leur donne l’aspect d’une tuile.

Une tuile solaire comment ça marche ?

Une tuile solaire peut donc être thermique ou photovoltaïque selon le besoin. Si vous souhaitez produire de l’électricité, la tuile solaire photovoltaïque est conseillée. La plupart des tuiles solaires sont composées de silicium. Notons qu’une fois exposé à la lumière du soleil, cet élément produit une réaction qui génère de l’électricité qui, par la suite, sera transformée en courant alternatif. Cela s’effectue à travers un onduleur solaire présenté sous forme d’un gros boîtier métallique. Une fois passée dans l’onduleur, l’électricité générée peut être renvoyée vers le réseau électrique de votre maison. En revanche, si vous souhaitez chauffer votre eau et utiliser l’énergie solaire pour votre système de chauffage, il faudra opter pour des tuiles thermiques. Elles récupèrent la chaleur grâce à un matériau tel que le verre ou le plastique. Ensuite, la chaleur est récupérée pour chauffer un liquide caloporteur qui, à son tour, sera envoyé vers le ballon d’eau chaude. Il existe également des tuiles solaires hybrides capables d’assurer l’électricité et le chauffage. Généralement, une face produit l’électricité, tandis que l’autre alimente en chaleur les réseaux d’eau et de chauffage.

Quels sont les différents types de tuiles solaires ?

Les tuiles solaires se déclinent sous plusieurs formes, ayant chacune des caractéristiques différentes :

La tuile solaire en céramique qui cache un minipanneau solaire à l’intérieur. Elle est discrète, mais moins performante qu’un panneau classique.

La tuile solaire en ardoise souvent choisie pour son côté esthétique.

La tuile solaire large, plus allongée, qui procure de meilleures performances.

La tuile solaire en terre cuite, dont les cellules photovoltaïques sont totalement invisibles. Cette spécificité permet au matériau d’être installé dans les périmètres des bâtiments historiques.

Quels sont les fabricants de tuiles solaires ?

Nous avons déjà parlé de toutes les entreprises phares en matière de tuiles solaires sur NeozOne, car il nous semble évident qu’elles sont un matériau d’avenir ! Le premier de la liste est Edilians, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom Imerys Toiture. Cette entreprise n’est pas novice en la matière puisqu’elle commercialise des tuiles solaires depuis 2002. Basée dans le Rhône, l’entreprise produit des tuiles solaires max posées sur un support en aluminium et déclinées sous trois modèles différents : béton, terre cuite, ardoise naturelle.

La seconde entreprise est américaine et vous connaissez forcément son sulfureux directeur, Elon Musk ! En effet, Tesla et sa tuile Solar Roof commencent à envahir le marché américain, mais elles ne sont pas encore disponibles en France. Elles seraient trois fois plus résistantes que les tuiles ordinaires et leur système s’intègre directement sur une toiture existante. Elles existent sous plusieurs styles et peuvent reproduire un style texturé, lisse ou ardoise.

La troisième tuile solaire nous vient d’Italie et commence à faire son chemin. Dyaqua, une entreprise familiale, est à l’origine de cette tuile d’un nouveau genre qui peut produire la totalité des besoins en énergie d’une habitation. Elle se compose d’un polymère non toxique et recyclable qui renferme de petites cellules solaires monocristallines encapsulées. Elles sont absolument identiques à des tuiles classiques et devraient connaître un succès énorme dans les années à venir ! Il existe de nombreuses autres entreprises comme Novi-Case et son innovante tuile clipsable, Terràn et sa tuile photovoltaïque en béton, le bardeau solaire Timberline Solar, ainsi que la tuile solaire photovoltaïque en forme d’écaille de dragon de Sunstyle. Le choix commence à être vaste…