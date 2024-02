« L’union fait la force », les panneaux solaires ont aussi droit à leur groupement d’achat solidaire

Pour produire de l’énergie renouvelable, il existe plusieurs alternatives comme les panneaux solaires, les éoliennes, ou encore les hydroliennes. Cependant, le prix de ces installations peut freiner certains particuliers, qui, par exemple, ne seraient pas bénéficiaires des aides de l’État. Pour pallier ces coûts, plusieurs initiatives de particuliers voient le jour, comme à Andilly-Les-Marais (17) quand les habitants achètent une éolienne en commun, pour produire de l’électricité. Du côté de Mareil-Sur-Loir dans la Sarthe (72), ce sont les panneaux solaires qui intéressent les habitants. En effet, l’association Soleil du Loir, propose un groupement d’achat de panneaux photovoltaïques pour en réduire les coûts. Avec une première commande de 80 panneaux photovoltaïques passée à La Flèche (72), le succès est au rendez-vous. Présentation.

L’association Soleil du Loir, en quelques mots

L’association Soleil du Loir, établie à Mareil-sur-Loir (Sarthe), s’engage en faveur de la sobriété énergétique et de l’efficacité dans le sud de la Sarthe. Soleil du Loir, à l’origine de cette opération solidaire, est une association créée en juin 2023, dédiée à la promotion de la sobriété énergétique et de l’efficacité dans le territoire du Pays Vallée du Loir. L’association, fondée en juin 2023, résulte des travaux menés au sein du Conseil de développement territorial du Pays Vallée du Loir. André Jaunay, président du Conseil de développement, explique que Soleil du Loir s’est saisi de deux chantiers majeurs : la création d’un sentier pédestre le long du Loir et le développement de la rénovation énergétique de l’habitat.

Pourquoi un groupement d’achat pour les panneaux solaires ?

Nous l’avons vu à plusieurs reprises, les groupements d’achat sont une solution efficace pour bénéficier de prix réduits, en conservant des matériaux de qualité. L’exemple des Castors, qui organise des commandes groupées de pellets de bois, conforte l’idée du bien-fondé des groupements d’achat. Du côté de Soleil du Loir, cette commande groupée représente la première action concrète de l’association, ciblant spécifiquement les bricoleurs optant pour l’auto-installation des panneaux. Bernard Hauville, coprésident de l’association, souligne le choix d’un fournisseur basé à Coulaines, garantissant un matériel de haute qualité. Le vice-président de l’association, André Jaunay, explique sur le site Actu Pays de la Loire, qu’il a investi 4 000 € au lieu de 8 000 € dans l’achat de huit panneaux solaires grâce à ce groupement d’achat. Une somme qu’il amortira en 5 ans seulement, et des panneaux de 40 watts qui couvriront 50 % de sa consommation électrique annuelle.

Que vont recevoir les premiers bénéficiaires de ce groupement d’achat ?

Ces 80 premiers panneaux solaires seront des panneaux photovoltaïques, donc prévus uniquement pour produire de l’électricité, de 2 × 1 m chacun et pesant 20 kilos chacun. Pour réduire encore les coûts de transport, et leur impact environnemental, les panneaux seront tous livrés chez les Ambulances du Loir, une société partenaire comptant 72 adhérents. Des rendez-vous par secteur seront fixés pour aider à l’installation en collaboration avec la société Les artisans de l’énergie. Bernard Hauville souligne que la première commande groupée sera suivie d’autres, déclenchées dès que 60 demandes seront atteintes. L’objectif est de permettre aux citoyens d’investir en toute sécurité et de s’approprier le sujet de l’énergie.

L’association envisage également la création d’une SAS citoyenne de production d’électricité, louant des toitures pour y installer des panneaux solaires dans une démarche d’autoconsommation collective. Ce projet, s’inscrivant dans le mouvement national « Énergie partagée », pourrait se concrétiser en 2024, démontrant ainsi qu’un groupe de citoyens engagés peut jouer un rôle significatif dans la gestion globale de l’énergie. Vous habitez la Sarthe et souhaitez passer commande, ou avoir quelques renseignements, voici le mail de contact de l’association : contact@soleilduloir.fr. Que pensez-vous de cette initiative ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .