Quelques années auparavant, en 2016 exactement, Tesla annonçait l’arrivée en Europe de ses tuiles et ses toits solaires. Nous sommes en 2022 et force est de constater qu’aucune tuile Tesla n’a fait son apparition sur le sol européen. La Tesla Solar Roof, arrivera-t-elle un jour chez nous ? Nul ne le sait vraiment. Les annonces d’Elon Musk n’ont apparemment pas impressionné l’entreprise hongroise Terràn qui a développé une tuile solaire en béton d’une puissance de 167 W/m². Cette tuile européenne baptisée Generon, et déjà récompensée par plusieurs prix, sera peut-être la principale concurrente du géant américain. Et l’on vous explique pourquoi.

Musk n’est pas le seul à fabriquer des tuiles solaires

Elon Musk a un pouvoir médiatique que tout le monde ne possède pas. Habitué aux déclarations fracassantes et aux coups financiers extrêmes comme avec le rachat de Twitter, le directeur de Tesla a souvent communiqué sur les Tesla Solar Roof. D’autres entreprises, certes moins communicantes, travaillent, elles aussi, sur des tuiles solaires en Europe. C’est le cas des entreprises SunStyle et de Dyaqua ou Novi-Case qui se sont déjà lancées sur ce créneau porteur. Depuis quelques mois, l’entreprise Terràn est venue apporter sa pierre à l’édifice avec la tuile Generon.

Les caractéristiques de cette tuile photovoltaïque

Chaque tuile Generon pèse 5.7 kg et mesure 42 cm de long, sur 33 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle est intégralement recouverte de petites cellules photovoltaïques (PERC) monocristallines ayant une puissance de 15 Wc (167 Wc/m²). Cela signifie qu’une toiture de 18 m² seulement suffirait pour produire 3 kWc, soit l’équivalent d’une petite centrale. Esthétiquement, les petites cellules solaires sont posées sur un fond noir, lui-même revêtu d’un verre anti-reflet de 3,2 mm d’épaisseur. L’entreprise garantit les performances des tuiles Generon pendant 20 ans et les fabrique en Europe (Slovaquie, Roumanie, Hongrie). Dans leur dernière usine hongroise, ils sont capables de produire environ 200 000 tuiles solaires par an. La tuile Generon est déjà disponible sur le marché européen et équipe désormais certains toits.

Quelques détails techniques

La tuile Generon est certifiée par la norme européenne EN 490 : 2011. Développant une puissance nominale de 15 Wc et une force mécanique de 1200 N, elle dispose d’une capacité d’étanchéité supérieure à 20 h. Elle est également certifiée contre les incendies par plusieurs normes européennes (B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010). Le câblage se fait via des câbles solaires de 400 mm de long, de 4 mm2, avec des extrémités jack TYCO PV4 (compatibilité MC4). Précisons que l’entreprise Terran fabrique des tuiles depuis plus d’un siècle. Ils ont donc diversifié leurs activités avec un produit porteur telles que les tuiles solaires, mais sont déjà spécialistes en matière de fabrication de tuiles en Europe.

La tuile solaire Generon a déjà remporté plusieurs prix dont le Red Dot Award en 2021. Un prix décerné depuis 65 ans et qui est considéré comme l’un des plus prestigieux du monde. Après son lancement sur le marché, Terrán Generon a par ailleurs remporté le prix Construma 2019 ainsi que le E.ON Energy Globe Award comme l’une des idées les plus innovantes et durables parmi 150 candidats. Il est en conséquence fort possible que cette tuile solaire hongroise vienne directement concurrencer la tuile d’Elon Musk ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Terran Generon.