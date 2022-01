Timberline Solar : ces panneaux solaires innovants font également office de toiture

Lors du dernier CES de Las Vegas, de nombreuses innovations ont été présentées. Ce salon de l’innovation est le plus important au monde, et souvent l’occasion de découvrir les objets de demain. En matière de photovoltaïque, une entreprise américaine, GAF Energy a fait sensation. Spécialiste des toitures et imperméabilisation en Amérique du Nord, elle y présentait le TIMBERLINE SOLAR. Cette innovation offrira désormais une option solaire élégante qui s’intègrera au toit. GAF Energy est l’une des sociétés de Standard Industry, une entreprise américaine spécialisée dans les matériaux de construction. Présentation.

Timberland Solar c’est quoi ?

Lors du CES de Las Vegas, GAF Energy annonçait Solar Timberline comme le seul système de toiture qui intègre directement la technologie solaire dans le processus de fabrication. Le nouveau système présente le premier bardeau solaire qui se cloue. Une première mondiale et un dispositif qui sera bientôt assemblé à San Jose (Californie). Selon les concepteurs, Timberland Solar est un produit original, qui ne s’est encore jamais vu ailleurs. Les créateurs assurent de sa fiabilité, de sa durabilité, de sa facilité d’installation, et appuient également sur le fait que ce soit un concept esthétique. Cela change des panneaux solaires classiques, qui, s’ils sont efficaces, ne sont pas vraiment beaux à regarder.

De quoi se compose Timberline Solar ?

A la différence d’un toit classique qui se compose de tuiles, le système Timberline Solar se compose, lui, de bardeaux hydrofuges. Ils sont solides et peuvent résister à des vents de 200 km/h selon les concepteurs. Les bardages s’intègrent directement au toit et évitent ainsi le perçage nécessaire à la pose de panneaux classiques. Aux Etats-Unis, ce sont plusieurs millions de toitures qui sont installés chaque année, et un quart d’entre elles viennent de chez GAF. Ce qui fait de cette entreprise l’un des leaders de l’introduction du solaire sur les toits des particuliers, comme des entreprises.

Les toits solaires, futures stars de la planète !

En apportant un produit solaire « grand public » et intégré directement aux toitures, GAF estime que ce système pourrait changer le marché. Aujourd’hui, faire installer des panneaux solaires sur un toit existant coûte assez cher, et dénature le toit initial. Demain, dès la construction de la toiture, le système solaire Timberline Solar y sera intégré. Avec, à la clé, la production d’une énergie propre qui n’aura pas de coût supplémentaire pour les propriétaires, ou du moins qui sera intégré dans le prix de vente de la maison. GAF Energy a pour ambition de transformer l’industrie solaire et apparemment, les entrepreneurs s’en donnent les moyens.

Quelques distinctions pour GAF Energy…

Depuis septembre dernier, GAF Energy a obtenu la certification UL7103, qui lui donne l’autorisation d’installer son système sur les toits des particuliers. Timberline Solar est donc désormais un produit de couverture à énergie solaire à part entière. Lors du CES 2022, le système a reçu la plus haute récompense: le prix de la meilleure innovation dans la catégorie Smart Cities. Il a également été lauréat dans la catégorie Smart Home. Une innovation destinée à tous qui pourrait effectivement changer la donne pour les particuliers. Mais aussi pour la planète…