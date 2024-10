« Branchez et économisez », Upwatt lance une promo inédite sur son kit solaire Plug And Play (3000 W)

Certes, en automne, le soleil se fait plus discret qu’en plein mois de juillet ! Mais, c’est probablement le meilleur moment pour acheter des panneaux solaires, un peu comme les pellets de bois en été. Pour l’entreprise Upwatt, c’est, à priori, le moment idéal, puisqu’ils cassent littéralement les prix sur leur kit solaire autoconsommation Plug And Play 3 000 Wc Full black Phono Solar Hoymiles. Le prix a littéralement fondu puisqu’il est vendu au prix de 999 €* au lieu de 1816,37 € soit 0,33 €/W, jusqu’au 12 novembre 2024 seulement. Je vous le présente immédiatement

Le kit solaire 3000 Wc Full Black d’UpWatt, les détails

Ce sont donc 3 000 watts de puissance qui vous attendent avec ce kit solaire. Il est composé de 8 panneaux solaires Phono Solar, de micro-onduleurs Hoymiles et d’accessoires adaptés, pour une solution complète afin de commencer à produire de l’électricité dès la livraison. Les panneaux solaires se démarquent par leur esthétique Full black, qui allie élégance et discrétion. Une fois installés sur le toit ou dans le jardin en fonction du kit de fixation choisi (en option), vous n’aurez plus qu’à vous brancher et produire votre énergie verte. Ce kit solaire est conçu pour les toitures résidentielles, ce qui est à souligner, car l’esthétisme est souvent un véritable inconvénient. Fabriqués avec des matériaux haut de gamme, les panneaux solaires disposent d’une durabilité exceptionnelle avec une garantie de 25 ans.

Focus sur les micro-onduleurs Hoymiles : efficacité maximale et durabilité

Upwatt a fait le choix des micro-onduleurs monophasés Hoymiles HMS-1600, l’une des meilleures marques actuelles. Ils assurent une conversion d’énergie solaire efficace et fiable, et améliorent la production énergétique en optimisant la conversion pour chaque panneau. Cela se traduit par une production assurée même en cas de faible luminosité. Cette technologie assure une meilleure performance globale et une indépendance énergétique accrue. Avec une garantie de 12 ans, ces micro-onduleurs se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, faisant d’eux un investissement sûr pour une installation solaire durable. Le kit solaire est livré avec deux micro-onduleurs, chacun pilotant quatre panneaux solaires.

Une installation simple, puisque prêt à brancher !

Ce kit est conçu pour une installation simple et rapide grâce à ses câbles plug and play, permettant de réduire le temps et les coûts d’installation. Les câbles de 5 mètres avec fiche Schuko facilitent la connexion du système, ils se branchement directement sur une prise et assurent une transmission fiable de l’énergie. Attention, le kit Upwatt est vendu sans dispositif de mesure de production électrique ni système de fixation. Cependant, Upwatt, vous les propose en option comme des kits de fixation adaptés à différents types de montages, qu’ils soient au sol, sur toiture ou autres. Une passerelle de communication DTU Lite-S de la marque Hoymiles qui vous permettra de suivre la production de vos panneaux solaires est également disponible en option pour un coût de 120 €. Quant à la livraison, elle se fera à domicile et les frais de port sont gratuits ce qui n’est pas négligeable ! Je vous rappelle le prix du kit solaire : 999 €* au lieu de 1 816,37 €, jusqu’au 12 novembre inclus seulement. Alors, allez-vous vous laisser tenter par cette offre exceptionnelle et vous préparer à profiter des premiers rayons du soleil pour produire votre électricité ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 29 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier. De plus, la promotion dure jusqu’au 15 novembre seulement.