Des cryptomonnaies « lapins » s’enflamment après un tweet d’Elon Musk !

Elon Musk n’en finit décidément pas de faire des vagues sur Twitter ! Rendez-vous compte, il lui suffit d’un petit tweet de rien du tout pour faire décoller la popularité de cryptomonnaies jusqu’alors méconnues du public. Et tout ça grâce à un lapin et une fusée… on vous dit tout !

Lundi 18 octobre, Elon Musk a posté un tweet qui représente un petit lapin tenant une fusée. Bien évidemment, l’image illustre les projets de conquêtes spatiales du milliardaire… mais contre toute attente, elle a également eu des retentissements sur le cours de certaines cryptomonnaies inconnue, et dont le nom évoque les lapins, les fusées ou même les deux.

En effet, les derniers chiffres rapportés par CoinMarketCap dévoilent que le MoonRabbit s’est envolé de 500 %, 24 heures seulement après la publication d’Elon Musk. Il en est de même pour le Rocket Bunny dont la côte a gagné 400 %. D’autres monnaies virtuelles sur le thème du lapin ont aussi gagné en valeur : Bunny Park, Pancake Bunny, Little Angry Bunny V2 et Rewards Bunny. Toutes sont des crypto de la catégorie des « Meme Coins » et qui n’ont pas d’autres objectifs que la spéculation. Mais qui sait ? Le tweet d’Elon Musk pourrait peut-être changer la donne ?

Un lapin ou un petit chien ?

Il n’y a pas que les crypto-lapins qui ont pris leur envol suite au tweet d’Elon Musk ! Certains followers du milliardaire pensent en effet que ce n’est pas un lapin sur son tweet, mais un chien Shiba Inu, la mascotte du Dogecoin… et il se trouve que Musk en a adopté un dernièrement ! Un adorable toutou baptisé Floki. Du coup, le tweet du PDG de Tesla a également fait grimper le cours des cryptomonnaie sur le thème de Shiba et Floki. Toujours selon CoinMarketCap, les crypto suivantes se sont retrouvées boostées : ShibX (47,86 %), Doge Dash (90,55 %), Baby Floki (251,93 %), PrinceFloki (429,9 %) ou encore SpaceX Floki (92,34 %).

(\_/)

( •_•)

/ >🚀 — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2021

Elon Musk, à fond avec Dogecoin !

D’ailleurs en parlant de petit chien, Elon Musk est surtout connu pour faire régulièrement part de son soutien pour le Dogecoin. C’est presque comme une tradition pour le PDG de Tesla et SpaceX (surtout avec son petit émoji fusée). C’est donc avec une certaine surprise que ses fans et followers ont accueilli son tweet de lapin. Alors que beaucoup sont déjà en train de spéculer sur la signification (cachée) de ce tweet, d’autres se disent qu’il n’y en a peut-être pas, tout simplement… Après tout, même si Elon Musk est connu pour son petit côté facétieux, peut-être que pour une fois, il a tweeté sans aucune arrière-pensée… Les crypto-lapin ne vont, en tout cas, pas s’en plaindre ! Reste à voir si cet engouement pour ces nouvelle monnaies virtuelles inconnues va perdurer ou si les amateurs vont retourner acheter du bitcoin… Affaire à suivre !