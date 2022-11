Timberline Solar: l’invention d’un bardeau solaire qui se cloue sur la toiture

Propres, économiques, autonomes… les panneaux photovoltaïques classiques jouissent de divers avantages, et pourtant, ils ne sont pas forcément beaux à voir sur les toits. GAF Energy vous propose une nouvelle solution qui reprend toutes les caractéristiques des plaques solaires ordinaires, avec un concept particulièrement travaillé : le Timberline Solar. Ce projet résulte d’un partenariat avec GAF, le géant de la toiture de l’industrie en Amérique du Nord, appartenant au réseau de sociétés Standard Industry.

Qu’est-ce que Timberline Solar ?

Timberline Solar a été pour la première fois mis en lumière en janvier 2022, lors du CES de Las Vegas. Il s’agit d’un système de toiture qui intègre en sa composition une technologie solaire. Cela est rendu possible grâce aux bardeaux d’énergie solaire de 43 × 162 centimètres chacun qui composent l’ensemble de la plaque. Les rangées de bardeaux sont connectées par des câbles imitant les joints d’un toit métallique. Une ligne de câblage est prévue pour supporter 2 kW.

Un produit facile à installer

TimberLine n’est pas le premier toit solaire à avoir été conçu. Le Solar Roof de Tesla et le défunt Powerhouse Solar System de Dow Chemical l’ont devancé de quelques années. Mais, ces anciens produits sont assez compliqués à installer par rapport à Timberline Solar. Les bardeaux solaires de GAF Energy sont les premiers du monde à pouvoir être cloués directement, comme une ardoise ordinaire. Comme l’a affirmé le président de GAF Energy, Martin DeBono, sur CNBC, Timberline Solar est le premier équipement photovoltaïque à pouvoir être mis en place par un couvreur. « Personne n’a jamais spécifiquement essayé de fabriquer un produit solaire qu’un couvreur puisse installer. » a-t-il déclaré. Cet aspect promet de réduire considérablement son coût d’installation.

Les caractéristiques de Timberline Solar

En soi, ce toit solaire de nouvelle génération est satisfaisant. Il fournit de l’énergie propre et économique, et on ne lui reproche aucun défaut très flagrant. Ses points forts sont sa résistance et de sa sécurité. Timberline Solar est, en effet, conçu pour résister aux intempéries. Les bardeaux solaires sont étanches et tiennent également face aux vents qui vont jusqu’à 200 km/h. Il faut savoir que les aptitudes générales de ce produit ont fait l’objet d’une vérification menée par un laboratoire de recherche de développement du Ministère Américain de l’Énergie. Timberline Solar a une sécurité et une fiabilité vérifiées, dont témoigne sa certification UL 7103 du leader de la science et de la sécurité UL. Cette reconnaissance permet à l’entreprise d’installer les bardeaux solaires sur les toits résidentiels en tant que « toit solaire ».

Et l’esthétique ?

Concernant leur aspect esthétique, les bardeaux solaires Timberline Solar ont l’avantage de s’aligner sur le même plan que l’ensemble du toit. Cela procure un rendu bien plus élégant que les panneaux solaires habituels. Néanmoins, leur apparence ne leur permet pas de se fondre complètement dans le décor, puisqu’une fois installés sur le toit, ils restent encore bien visibles. En matière d’esthétique, Timberline Solar peine un peu à rivaliser avec le Solar Roof de Tesla qui est ultra-discret. Plus d’informations : gaf.energy