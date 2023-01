Les « tests sont spectaculaires », il invente une minicentrale hydroélectrique de 1 000 W et ne paie plus d’électricité

Avec la flambée des prix de l’électricité et du gaz qui s’annoncent en ce début d’année, nombreux sont les particuliers à tenter de produire de l’énergie gratuite. En Lozère, un certain Cristof, qui compte plus de 34 K abonnés sur sa chaîne YouTube, affirme ne plus avoir payé d’électricité depuis plus de deux ans. L’ex-ingénieur en audiovisuel est à la tête d’une minicentrale hydroélectrique qu’il a fabriquée lui-même. En y ajoutant des panneaux solaires et une batterie au lithium à sa fabrication, il est devenu une sorte de Géo Trouvetout de la production d’électricité gratuite. Il explique comment il y est parvenu. Découverte.

La minicentrale hydroélectrique de Cristof

L’homme est retraité et aime bricoler dans son jardin. Quelques années auparavant, il décide de construire une minicentrale hydroélectrique qu’il lance le 15 octobre 2019. Depuis cette date, il ne paie plus d’électricité, vit comme tout le monde avec des appareils électriques et se chauffe au bois. La production de sa minicentrale ne lui permet pas d’assurer le chauffage. Cristof avait également installé 14 panneaux photovoltaïques qui produisent 4.05 kWc, mais le petit ruisseau qui coule dans son jardin lui semblait être la source idéale pour assurer son électricité en toutes saisons. En 2017, il se lance dans la réalisation de son projet, sans vraiment savoir si il fonctionnera.

Comment l’a-t-il fabriquée ?

Pour fabriquer sa minicentrale hydroélectrique, il a d’abord commandé les pièces sur un site américain. Dans cette optique, il a choisi une turbine et un générateur Peltron, puis des injecteurs à débit variable sur un site italien. Ensuite, il a fait fabriquer un boîtier métallique. Une fois les pièces reçues, il lui a fallu seulement 10 jours pour tout assembler. Il a ensuite aménagé la conduite forcée avec des tubes de polyéthylène de 50 mm de diamètre, sur 150 m de long et avec 64 m de hauteur de chute.

Comment fonctionne-t-elle ?

L’eau est puisée à la sortie d’une buse de voirie, puis filtrée et redirigée vers la canalisation. Lorsqu’elle arrive à la turbine, la pression est de 6.5 bars. Ce qui permet de générer un maximum de 800 W, une puissance relativement élevée qui lui garantit une parfaite autonomie. La tension qui arrive à son domicile est de 350 V. La ligne est également connectée à un onduleur solaire ainsi qu’à une batterie de 14.5 kWh de fabrication maison, conçue à partir de 1120 cellules lithium-ion de type 18 650.

Cette batterie lui assure évidemment de stocker l’énergie produite et de l’utiliser en fonction de ses besoins. En 2021, il réitère son exploit en fabriquant une nouvelle hydrolienne via une nouvelle turbine Pelton et arrive à produire 1 005 W et 23Kwh / jour d’énergie. Retrouvez tous les détails de la fabrication sur la chaîne YouTube cristof48.

Et le droit de l’eau dans tout cela ?

Cristof n’a pas eu besoin d’autorisation pour exploiter l’eau du ruisseau, car celui-ci n’est pas considéré comme un cours d’eau. Il n’apparaît sur aucune cartographie et se trouve même asséché lorsque les températures grimpent. De plus, il est situé uniquement sur des parcelles privées. Autant de facteurs qui lui épargnent la surveillance de la police de l’eau. Le droit de l’eau et les lois concernant l’exploitation des cours d’eau à des fins de production d’énergie sont régis par le livre V du Code de l’Énergie.

La loi du 16 octobre 1919 stipule que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État » (article L.511-1 du Code de l’énergie). Pour les centrales hydroélectriques de moins de 4.5 MW qui sont généralement fabriquées par des particuliers, une autorisation environnementale délivrée par la préfecture est requise. Lorsqu’elle est acquise, cette autorisation est habituellement donnée pour une durée limitée et sera donc à renouveler. Renseignez-vous auprès de la préfecture de votre département avant d’utiliser l’eau d’un ruisseau ou d’une rivière, c’est plus prudent !