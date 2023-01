L’énergie hydroélectrique fait partie des meilleures alternatives à l’énergie provenant des combustibles fossiles. En effet, elle est propre, renouvelable et respectueuse de l’environnement. En Europe, elle n’est pas encore assez exploitée, mais de nombreuses startups ont commencé à travailler sur ce sujet ces dernières années. En 2018, une startup dénommée HydrAlgua a inventé une hydrolienne domestique pour alimenter les maisons et l’éclairage public des communes à proximité des rivières. À l’époque, la startup était composée de cinq étudiants en Génie Mécanique et Productique à Lyon. Avec le soutien de leurs professeurs, l’équipe aspirait à la mise en place de générateurs hydroélectriques qui fonctionnaient avec le courant des rivières se trouvant à proximité des habitations.

L’HydrAlgua River

L’HydrAlKids River est un dispositif de production d’énergie qui exploite le courant de l’eau. Selon les informations fournies par la startup en 2018, il peut générer plus de 2 kW d’énergie pour une profondeur de 30 cm. C’est un générateur d’énergie écologique capable de produire de l’énergie verte à usage domestique. On peut aussi l’utiliser pour renforcer une installation déjà existante.

Les avantages de cette création innovante

Conçu par les étudiants de l’IUT, HydrAlKids River était différent des modèles de générateur hydroélectrique existants par son design spécifique. En effet, ses concepteurs avaient délibérément « ouvert » la partie centrale pour qu’il puisse avoir une plus grande surface de contact avec l’eau. Cela permettait également d’avoir un accès plus facile au générateur lors de la maintenance. Les chercheurs ont muni le système d’une grille à l’avant pour qu’il soit plus résistant. Cette grille est intégrée dans le carénage et a pour rôle de retenir les débris susceptibles de causer des dommages à l’hydrolienne et éventuellement de protéger la faune aquatique. Il est possible de l’enlever par le haut du dispositif. Par ailleurs, la partie basse contient une ouverture laissant passer les débris de plus grande taille. Concernant les dimensions de l’HydrAlKids, celles-ci sont adaptables en fonction de la profondeur de l’eau.

Un potentiel énorme pour la France

D’après l’équipe, leur invention peut convenir à tous les types de rivières qui existent en France. Cette dernière a d’ailleurs un haut potentiel en matière d’hydroliennes grâce à ses plus de 416 rivières. Dans leur analyse, l’équipe avait pris comme exemple la rivière Yzeron qui se trouve au sud de Lyon. À l’époque, 144 000 personnes environ vivaient au niveau de son bassin versant qui s’étend sur une superficie de 150 km². Avant de se jeter dans le Rhône, l’Yzeron traverse 19 communes sur une distance de 26 km. L’équipe s’est concentrée sur le bas du bassin versant où l’on pouvait trouver des zones avec plus de 50 cm de profondeur.

En plus de l’Yzeron, les chercheurs d’HydrAlgua avaient également prévu d’autres essais sur de plus petites rivières comme le Garon qui se situe au sud de Lyon. Ils souhaitaient pouvoir étendre le domaine de fonctionnement de leur hydrolienne. En 2018, HydrAlgua désire proposer l’HydrAlKids aux écoles, aux centres de vacances et autres établissements. Les projets d’HydrAlgua sont actuellement en pause à cause des études respectives des étudiants, peut-on lire sur le site officiel. Plus d’informations : hydralgua