Cappa : l’invention d’une micro hydrolienne domestique pour fournir de l’énergie propre et renouvelable

En 2011, le nord du Japon a été frappé par un tremblement de terre et un tsunami dévastateurs qui ont eu de lourdes conséquences sur la vie de nombreux ménages. Ibasei a développé la minihydrolienne Cappa à l’époque afin de répondre à la situation d’urgence de la région. Quelques années plus tard, Ibasei, en collaboration avec la Japan International Cooperation Agency (JICA), a utilisé le minigénérateur dans un programme pilote visant à aider le Népal à devenir autosuffisant.

De l’énergie propre pour les villages

Dans le cadre du projet pilote, six générateurs ont été installés sur quatre sites différents au Népal. Dans le village de Kalika, un minigénérateur a été installé dans une rivière située non loin d’une école. Il a permis aux élèves de profiter de l’éclairage dans leur salle de classe, mais également de recharger des lanternes électriques qu’ils pouvaient ensuite ramener dans leur hutte familiale. À l’époque, le directeur de l’école, Jaman Bahadur Gurung, avait indiqué que le Cappa permettait aux cours de continuer même lorsqu’il pleuvait.

En effet, lorsque la pluie tombait, ils devaient fermer les volets en bois, ce qui assombrissait les salles de classe. Grâce à l’électrification de l’école avec une micro hydrolienne, de plus en plus d’enfants sont venus étudier. Cela a poussé les responsables de l’établissement à construire un autre bâtiment. En dehors de l’école, le Cappa permettait par ailleurs aux villageois de recharger leurs lanternes et leurs téléphones portables.

La fabrication du Cappa par une entreprise locale

Avec le transfert de technologie et l’expertise d’Ibasei, une entreprise de Katmandu, le Nepal Yantra Shala Energy, a aussi commencé à fabriquer des miniturbines Cappa. Selon le coordinateur de projet de la société, Suman Pradhan, l’objectif était de fabriquer et d’exporter des minigénérateurs hydrauliques de façon indépendante. Notons que l’objectif même du projet pilote était de rendre le Népal autosuffisant avec l’aide et le savoir-faire du Japon.

Les caractéristiques de l’invention d’Ibasei

La production d’énergie hydraulique utilise la force d’un courant d’eau pour faire tourner une turbine. Cette dernière est raccordée à une dynamo qui produit du courant électrique. Le Cappa est une turbine de taille réduite qui peut fonctionner avec un débit d’eau modéré, à l’inverse des dispositifs hydroélectriques classiques qui nécessitent des quantités d’eau assez importantes pour produire de l’énergie. Cette invention ne requiert qu’une seule chose pour marcher, son immersion. Le Cappa a une forme conique qui permet d’accélérer le flux d’eau vers les pales et, ainsi, optimiser le rendement. Le minigénérateur peut produire jusqu’à 250 W d’énergie propre et durable.

Même s’il ne peut pas prendre entièrement en charge les besoins d’un ménage, c’est une solution innovante pour remplacer les groupes électrogènes qui fonctionnent à l’énergie fossile lors des pannes de courant. Le Cappa alimente potentiellement les dispositifs essentiels tels que les ampoules électriques, les téléphones portables ou d’autres appareils de communication.