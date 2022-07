ORPC : RivGen, une hydrolienne de rivière innovante pour remplacer les groupes électrogènes au diesel

Le développeur de systèmes d’énergie renouvelable qui produisent de l’électricité à partir de courants fluviaux et marémotrices à écoulement libre, ORPC, vient d’annoncer un nouveau projet qui permettra à des milliers de personnes d’avoir accès à une électricité « verte ». Mené conjointement par sa filiale ORPC Chile et les autorités de la commune de Chile Chico, celui-ci constitue pour l’entreprise américaine basée à Portland, dans le Maine, l’occasion d’installer son premier système hydroélectrique fluvial en Amérique du Sud. La mise en place de l’infrastructure aura lieu l’année prochaine.

Une installation sur l’une des rivières les plus puissantes d’Amérique du Sud

Le système qu’Ocean Renewable Power Company déploiera sur place est baptisé RivGen. Il sera installé au point de rencontre des lacs General Carrera et Bertrand, où commence la rivière Baker qui est l’un des cours d’eau les plus puissants d’Amérique Latine. « La municipalité de Chile Chico est honorée d’accueillir le premier système hydroélectrique fluvial commercial du pays, et nous sommes impatients de travailler avec ORPC alors que nous étendons l’utilisation des énergies renouvelables dans toute la communauté d’une manière qui respecte l’environnement tout en bénéficiant à Chile Chico et à son économie locale », s’est réjoui le maire de la municipalité, Luperciano Muñoz.

Pour l’instant, ce sont les quelque 6200 résidents de la commune de Chile Chico qui sont les cibles du projet. Mais les promoteurs visent très loin. Dans un premier temps, l’électricité produite sera injectée au réseau régional d’Edelaysen. D’ici quelques années, ORPC et ses partenaires comptent mettre en place des infrastructures de recharge de véhicules électriques, voire des offres s’adressant aux touristes. Ils visent également à multiplier les éclairages publics et augmenter la puissance disponible afin de soutenir le développement communautaire durable.

“Il existe une demande internationale croissante et insatiable pour les énergies renouvelables et ORPC s’impose comme le leader du marché dans les zones reculées et rurales avec des ressources fluviales et marémotrices. (…) Avec près de quatre ans d’historique d’exploitation dans l’environnement fluvial difficile d’Igiugig, en Alaska, le système d’alimentation RivGen d’ORPC suscite un intérêt accru à l’échelle mondiale pour remplacer les systèmes de génération diesel par nos systèmes d’alimentation à énergie renouvelable de base hautement prévisibles.” Stuart Davies , PDG d’ORPC et Sergio Andrade , directeur national d’ORPC Chili

Promouvoir les énergies renouvelables

En effet, en choisissant la technologie hydrolienne RivGen de Ocean Renewable Power Company, les autorités de Chile Chico espèrent pouvoir s’affranchir de l’utilisation du diesel pour alimenter les générateurs qui fournissent actuellement une part importante de l’énergie électrique dont la localité a besoin. À noter que ORPC n’en est pas à ses débuts dans le secteur de l’hydrolien. L’entreprise mène déjà un autre projet RiVGen dans le village tribal d’Igiugig, en Alaska. Selon les explications d’un responsable, cette installation, en plus d’une autre dans la rivière Kvichak, aidera à réduire la consommation de gasoil de la localité de 60 à 90 %.