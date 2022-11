Triton WEC : ce générateur électrique flottant produit de l’énergie à partir de TOUS les mouvements océaniques

L’énergie hydrocinétique ou énergie des vagues est un domaine au potentiel énorme, mais encore très peu exploité de nos jours. Le convertisseur d’énergie Triton d’Oscilla Power a été conçu pour capter l’énergie de l’océan en convertissant la puissance mécanique des vagues en électricité. Un Triton est composé d’un flotteur de surface et d’un anneau de réaction immergé. Quand plusieurs Tritons sont reliés, ils peuvent créer un réseau électrique offshore. Le système peut produire à peu près la même puissance qu’une éolienne terrestre, pour le même prix.

Une capture d’énergie multimode

Si la plupart des dispositifs produisant de l’énergie à partir des vagues ne peuvent exploiter que le mouvement vertical, ce n’est pas le cas du Triton. En effet, son flotteur de surface peut extraire l’énergie des vagues de l’océan dans les six degrés de liberté (le pilonnement, le tangage, l’embardée, le roulis, le cavalement et le lacet). De ce fait, le rendement de la capture d’énergie du Triton est beaucoup plus élevé que celui des appareils conventionnels. De plus, les mouvements dans les six degrés de liberté lui permettent de fournir une réponse à large bande passante.

La conversion de l’énergie

La conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique est assurée par trois transmissions hydrostatiques et hydrauliques. Développée par Oscilla, la transmission hydraulique a été conçue pour gérer les flux de puissance qui peuvent énormément varier et dissiper l’énergie de pointe pour que la puissance de sortie soit constante. Pour avoir une puissance de meilleure qualité, les sorties électriques des trois transmissions indépendantes sont combinées et la variabilité de la puissance est réduite grâce à un stockage utilisant un super-condensateur. Pour une capture d’énergie mécanique maximale pour toutes les conditions de vagues, chaque convertisseur d’énergie a un profil force/déplacement optimal. Il est à noter qu’il est possible de contrôler la transmission du Triton et d’appliquer des profils de contrôle arbitraires.

Une technologie moins coûteuse, mais plus fiable

Le flotteur du Triton est relié à l’anneau de réaction par des tendons flexibles. Par conséquent, l’installation est assez simple et moins chère que celle des autres dispositifs du même type. Pour le remorquage, le flotteur de surface et la plaque de houle peuvent être accouplés. Un remorqueur régulier est capable de déplacer le système et de fournir de l’énergie hydraulique pour l’opération de treuillage. L’installation ne requiert donc aucun navire spécialisé ou équipement de transport lourd. Pour que le Triton puisse survivre dans les conditions océaniques extrêmes, Oscilla Power a mis en place des approches spécifiques.

Par exemple, pour réduire les mouvements du système lorsque les conditions météorologiques s’aggravent et limiter les charges qu’il subit, le flotteur peut être désaccordé en ajoutant de l’eau de ballast, en abaissant la réserve de flottabilité et en altérant les périodes naturelles. Même dans ces conditions, le Triton continuera à produire de l’énergie, tout comme lors du tangage des pales d’une éolienne. Question fiabilité, l’existence de plusieurs niveaux de redondance fait du Triton un système particulièrement fiable et à grande disponibilité. En effet, la transmission est établie sur l’utilisation de composants hydrauliques capables de fonctionner pendant de longues durées dans des environnements difficiles. D’autre part, les tendons flexibles reliant le flotteur à l’anneau ont été validés par des tests en laboratoire de résistance contre l’usure et la fatigue.