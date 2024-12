Dikwe, l’invention d’une digue qui protège les côtes tout en produisant de l’électricité

Tout comme l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, celle houlomotrice peut être exploitée pour produire massivement de l’électricité décarbonée. D’après des chiffres issus d’organismes publics et publiés sur le site de TotalEnergies, il serait possible de générer plus de 150 TWh/an grâce à la houle, en Europe. En France, plusieurs entreprises investissent dans la R&D pour mettre au point des dispositifs capables d’exploiter efficacement cette source d’énergie, à l’instar du groupe Legendre. Ce dernier souhaite construire la première digue capable de récupérer l’énergie houlomotrice pour produire de l’électricité verte. Baptisé Dikwe, ce projet est soutenu par l’ADEME, la région Pays de la Loire et la région Bretagne.

Une digue équipée de volets oscillants

L’objectif du projet Dikwe est de construire une digue remplissant deux principales fonctions, à savoir protéger le littoral et produire de l’électricité bas-carbone. La structure imaginée par le groupe Legendre est équipée de caissons comprenant des volets oscillants qui ont pour rôle de capter la force des vagues et de la convertir. Grâce au Dikwe, il est possible de récupérer efficacement l’énergie houlomotrice arrêtée par les digues, mais surtout de transformer les ports consommateurs en ports producteurs. Par ailleurs, ce type d’installation participe à l’approvisionnement des territoires en électricité décarbonée, mais aussi à la création d’emplois.

Un projet en 3 phases

Le projet Dikwe a commencé en 2018 et jusqu’en 2020, les concepteurs se sont concentrés sur des modélisations numériques en 3D du dispositif de production d’énergie propre, ainsi que sur des tests en bassin. Une fois les essais terminés, ils sont passés à la deuxième phase qui a duré 2 ans, entre 2020 et 2022. Lors de cette étape, des tests en mer ont été effectués avec un prototype à l’échelle ¼ pour valider les modèles énergétiques. Les résultats ont été concluants et ont permis à l’équipe en charge du développement de la structure de débuter la troisième et dernière phase du projet. Cette dernière a pour objectif de construire un démonstrateur à l’échelle réelle et de procéder à de nouveaux essais en mer. Le lancement du module devrait être réalisé à l’horizon 2025 dans le nord de la France, selon le groupe Legendre.

Un partenariat pour ce projet de grande envergure

Si le projet Dikwe a été initié par le groupe Legendre, l’entreprise s’est associée avec GEPS Techno dans sa réalisation. Cette PME est connue pour son expertise dans la conception de solutions innovantes permettant d’exploiter les énergies marines. Elle a participé, entre autres, au développement du système de récupération de la force des vagues. Outre GEPS Techno, le groupe familial breton a décidé de travailler en partenariat avec Ifremer. Cet institut a apporté son expertise scientifique et a mis à la disposition des autres partenaires son bassin de vagues, ainsi que son site d’essais de Sainte-Anne-du-Portzic pour les deux premières phases du projet.

Pour information, le projet a remporté le Blue Challenge 2020 et le Trophée Infrastructure de l'édition 2021 des Assises du Port du futur. Récemment, il a également été récompensé par le jury lors des Trophées Innovation Océan, un concours national de la Banque Populaire Grand Ouest et de Crédit Maritime Grand Ouest. Plus d'informations : dikwe.fr.