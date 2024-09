Les flotteurs Moored MultiMode Multibody vont convertir l’énergie (illimitée) des vagues en électricité

L’énergie houlomotrice, générée par le mouvement des vagues, est une source d’énergie renouvelable, durable et propre. Non seulement elle ne pollue pas, mais elle est également inépuisable, dans la mesure où les mers et les océans recouvrent environ 70 % de la surface de la Terre. Le Conseil mondial de l’énergie (World Energy Council) estime que l’énergie houlomotrice aurait le potentiel de devenir un élément essentiel du mix énergétique mondial et pourrait couvrir à peu près 10 % de la demande annuelle globale d’électricité. Cependant, pour pouvoir capter le mouvement des vagues et le transformer en énergie, il faut des appareils spécifiques. Récemment en Australie, le ministre des Sciences de l’Australie-Occidentale, Stephen Dawson, a lancé un projet de démonstration d’énergie houlomotrice, baptisé Moored MultiMode Multibody ou M4.

Un convertisseur d’énergie houlomotrice innovant

Un gigantesque convertisseur d’énergie houlomotrice, le M4 exploite le mouvement des vagues à l’aide d’un réseau de flotteurs 1-2-1. Il est conçu pour générer de l’électricité grâce au mouvement de flexion de sa charnière. Stephen Dawson a indiqué que ce lancement est la phase initiale d’un projet de démonstration, visant à démontrer le potentiel de ce type de technologie. L’appareil va servir d’essai, en vue d’un futur déploiement de prototypes supplémentaires à Albany. « Le projet M4 Wave Energy permettrait de valider les prévisions de modélisation avancées et de démontrer la faisabilité de l’énergie des vagues en tant que source d’énergie de base stable et renouvelable », indique le Dr Wiebke Ebeling, directeur du centre Marine Energy Research Australia.

Un projet entièrement open source

Ce projet a pour particularité d’être entièrement open source, une première mondiale. En termes simples, les données de performance mesurées durant le déploiement du M4 seront accessibles au public, ainsi qu’à tous les scientifiques et développeurs du monde entier. « En rendant nos données accessibles au public, nous visons à faire progresser l’innovation dans les énergies renouvelables à la fois localement et mondialement », a déclaré le professeur Christophe Gaudin, directeur de l’UWA Oceans Institute. Pour information, ce projet a été financé pour la première fois en août 2021, par le Blue Economy Cooperative Research Centre, le gouvernement de l’Australie-Occidentale et l’UWA. Ils ont fait appel à des entrepreneurs et fabricants locaux pour construire, assembler, déployer et procéder à la démonstration de ce convertisseur d’énergie houlomotrice révolutionnaire.

Déploiement prévu dans le port d’Albany

Le M4 Wave Energy sera déployé pendant six mois dans le port d’Albany, situé sur la côte méridionale de l’Australie-Occidentale. « C’est une étape passionnante dans notre parcours visant à faire d’Albany un pôle d’innovation en matière d’énergie renouvelable et de croissance économique », affirme le Dr Ebeling. Hormis l’efficacité et les performances de l’appareil, ce déploiement aurait également pour objectif d’évaluer son impact environnemental.

Tous ceux qui ont participé au projet s’accordent à dire que le M4 Wave Energy constitue une étape importante dans la recherche et le développement de technologies d’énergie houlomotrice. Ils espèrent également que celui-ci inspirera de futures initiatives similaires à l’échelle mondiale, contribuant ainsi de manière significative à un avenir plus propre et plus durable. Plus d’informations : uwa.edu.au.