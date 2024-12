Propre et inépuisable, l’invention d’une centrale houlomotrice utilisant le principe de Pascal

Les scientifiques s’accordent à dire que les océans ont la capacité d’alimenter en énergie le monde entier, de manière durable, car les vagues sont une source d’énergie propre, constante et inépuisable. Cependant, malgré son potentiel, cette énergie reste largement inexploitée, entre autres, en raison de la complexité et du coût d’installation des systèmes houlomoteurs. C’est ce qui a poussé Kinowave, spécialisée dans la production et le stockage d’énergie propre, à développer un convertisseur d’énergie houlomotrice pratique, peu onéreux et respectueux de l’environnement : le Kinocil. Ce système s’inspire de la loi de Pascal et des anciens dispositifs de nivellement de l’eau utilisés dans la construction. Explications !

Sans structures permanentes et systèmes d’amarrage complexes

Contrairement aux convertisseurs d’énergie houlomotrice traditionnels, le Kinocil ne nécessite pas de systèmes d’amarrage complexes et coûteux ou des structures permanentes, réduisant ainsi considérablement son coût et son impact environnemental. Il est constitué de cylindres interconnectés remplis de fluide qui capturent l’énergie cinétique des vagues. Le mouvement du fluide présent dans les cylindres génère un mouvement linéaire dynamique, qui est ensuite converti en électricité à l’aide de turbines Wells de haute efficacité. Kinowave indique que grâce à la conception innovante de ce convertisseur et à son efficacité de conversion d’énergie, il constitue une solution prometteuse, évolutive et respectueuse de l’environnement.

Plusieurs tests effectués

Kinowave aurait effectué un premier test avec un prototype conçu à l’aide de bouteilles en plastique reliées par des tubes. Après avoir remarqué que le débit d’eau entre les réservoirs était trop lent, ils ont construit un nouveau prototype en utilisant des réservoirs et des tubes de même diamètre, afin d’améliorer le mouvement de l’eau. Ils ont ensuite amélioré la conception avec des flotteurs pour servir de système de prise de force, avant d’effectuer des tests supplémentaires dans un environnement sec. D’après les résultats, l’efficacité du Kinocil a atteint plus de 65 %, surpassant, selon eux, celle de nombreux générateurs d’énergie houlomotrice existants. Kinowave souligne que d’autres tests ont également été effectués dans des conditions réelles. Pour valider l’efficacité de la turbine Wells, ils ont choisi de réaliser des essais dans un mini-réservoir.

Fabrication d’un prototype de 100 W en vue

Mais Kinowave ne compte pas en rester là. Ils prévoient prochainement de tester le prototype avec la turbine Wells dans un bassin à vagues et de produire un rapport de validation complet, avec le soutien du Grantham Institute. Ils projettent aussi de fabriquer un prototype de 100 W et d’effectuer des tests supplémentaires avec des experts de la Dyson School et de l’Imperial College. Après validation, une installation dans des conditions océaniques réelles devrait voir le jour pour tester la fiabilité du Kinocil et, éventuellement, de le faire passer à 10 kW pour pouvoir alimenter cinq foyers.

L’objectif de Kinowave étant de progresser vers une viabilité commerciale plus large. Il est à noter que ce convertisseur d’énergie houlomotrice était finaliste du Hackathon 2022 de l’EDII (Entrepreneurship Development Institute of India) et du prix Cult Innovator Award 2023. Il a, en outre, été sélectionné pour le programme d’innovation Cleantech de la Dyson School of Design Engineering. Plus d’informations : kinowave.com. Que pensez-vous de ce projet innovant et peu couteux pour exploiter l’énergie houlomotrice ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .