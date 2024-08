UGO, l’invention d’une potence pliable qui facilite le rangement et le transport des vélos

Pratiquer le cyclisme est une activité à la mode et nous sommes nombreux à enfourcher nos vélos pour de longues balades, ou pour nous rendre au travail ! Certains utilisateurs prennent aussi les transports en commun avec leur vélo, ou les rangent sur leur balcon avec un problème de taille : la potence. Pour rappel, la potence est la pièce qui relie le cintre au pivot de direction de la fourche. L’association de la potence et du cintre constitue le guidon du vélo comme l’explique Matériel-vélo.com. Cette potence, inamovible, prend de la place et le vélo s’avère difficile à ranger dans un coffre ou sur un balcon à moins de la démonter. Pour palier ce problème récurrent, un étudiant rouennais, Damien Gondel, invente UGO, une potence pliante. Et, il est sélectionné pour le concours James Dyson Awards. Découverte.

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

Pour la petite histoire, je me souviens du temps où nous emportions nos vélos en vacances : mon mari dévissait la potence pour que celle-ci se retrouve collée au vélo, afin de pouvoir les ranger « à plat ». UGO viendrait donc régler ce problème, en permettant de plier la potence sur le côté et ainsi, gagner de la place pour le ranger. L’inspiration est venue du fait que le Parlement Européen vienne d’adopter une loi imposant à tous les trains neufs, huit places de vélos non démontés ! Or, l’espace pris par les vélos est un casse-tête et une perte de place dans des espaces déjà exigus. Damien Gondel, étudiant à l’INSA de Rouen, a donc imaginé une solution pour réduire l’emprise du vélo, dans l’espace grâce à une potence pliable.

UGO, comment ça marche ?

Comme je vous l’ai expliqué, tourner la potence sur un vélo classique reste possible, mais il faut des outils, du temps et un réglage au remontage. UGO se présente sous la forme d’une poignée ergonomique, qui vient se fixer sur la partie centrale, intégrée dans la potence. Équipée d’un système de verrouillage, la poignée pivote autour d’un axe, pour fermer ou ouvrir la potence, en quelques secondes seulement. Une fois rabattue, la poignée se loge dans l’un des trois crans du cerclage, monté sur le tube de la fourche. Une fois la potence prête à reprendre la route, cela ne nécessite aucun réglage, et bien entendu, aucun outil supplémentaire.

Pourquoi est-ce innovant ?

Répondre à cette question est assez simple : cela n’existe pas encore ! Et, j’imagine assez facilement le gain de temps et d’espace, notamment dans les trains pour des vélos équipés. Plus de guidons qui dépassent dans le couloir, ou de vélo qui tombe, car en équilibre sur l’une des poignées ! Quant au rangement dans le coffre d’une voiture, ou dans une remorque, il serait évidemment grandement facilité !

De plus, UGO est conçu pour s'adapter aux potences aheadset du commerce, les différents diamètres de fourche et de guidon peuvent être ajustés à l'aide de bagues adaptatrices. Je souhaite bonne chance à l'inventeur pour ce petit accessoire qui pourrait être très utile !