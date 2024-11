L’invention d’un tracker pneumatique pour améliorer le rendement des panneaux solaires de 30 %

Les systèmes de suivi solaire optimisent la production des installations photovoltaïques en réglant en permanence l’orientation des modules par rapport à la position du soleil. Après tout, l’amélioration de la capture de l’énergie solaire est cruciale alors que la demande en matière d’énergie renouvelable ne cesse d’augmenter. C’est pour cette raison qu’une équipe de chercheurs de l’Université d’Édimbourg, au Royaume-Uni, a développé un nouveau tracker solaire. Il se distingue par sa praticité et son coût réduit par rapport aux systèmes de suivi mécaniques traditionnels. L’idée consiste à faire bouger les structures sur lesquelles sont installés les modules solaires en utilisant des actionneurs qui se dilatent ou se contractent sous l’effet d’un air comprimé. À noter que ce dernier est fourni par un petit compresseur alimenté par les panneaux solaires eux-mêmes.

Un nouveau concept de tracker solaire

L’équipe de recherche, composée notamment de Brathikan Vijayamohan Mankayarkarasi, Janarthanan Venkatachalam et Sivakeerthana Senthilkumar, affirme avoir développé sa technologie à la suite d’un passage dans un parc solaire photovoltaïque où les panneaux étaient fixes. Les scientifiques ont constaté que cette configuration ne permettait pas d’exploiter pleinement les rayons solaires en raison d’un problème d’alignement. Séduits par l’efficacité et la précision des systèmes pneumatiques utilisés dans une usine locale, ils ont eu l’idée de mettre en œuvre le même concept pour améliorer le rendement de conversion électrique des modules solaires photovoltaïques.

Une conception simple mais efficace

« Notre système de suivi solaire améliore l’efficacité des panneaux solaires grâce à des actionneurs pneumatiques qui ajustent l’orientation des panneaux pour une exposition optimale au soleil », peut-on lire sur le site web du concours James Dyson Award pour lequel le projet a été sélectionné. Le système comprend un cadre robuste et durable pour le montage des modules solaires, ainsi qu’un réseau de tuyaux dans lequel circule l’air nécessaire au fonctionnement des actionneurs pneumatiques. Afin de permettre un suivi en temps réel de la course du Soleil, des capteurs de lumière sont prévus. Les données fournies par ces derniers sont traitées par un micro-ordinateur embarqué qui évalue à son tour l’orientation et l’inclinaison idéales pour maximiser la production énergétique, en fonction de l’heure de la journée et des saisons.

De nombreux avantages

Selon l'équipe, leur solution se distingue des trackers solaires actuels par sa simplicité. Une conception qui réduirait non seulement l'investissement initial, mais également les travaux de maintenance. Autant dire qu'il s'agit d'un système de suivi solaire qui promet d'être plus rentable et plus fiable. L'utilisation d'un système de contrôle basé sur le temps (minuterie) serait également un grand avantage, car cela élimine le besoin de capteurs sophistiqués et d'algorithmes coûteux. Il convient de souligner que cette invention a remporté le prix Nation Wide Search for Budding Minds (NaWIS) 2022. Plus d'informations : kinowave.com.