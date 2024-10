PV Hardware et AxoneDuo Infinity dévoilent un nouveau tracker solaire « tout-terrains »

PV Hardware met à jour son catalogue avec l’AxoneDuo Infinity, un système de suivi solaire spécialement conçu pour s’adapter à tous les terrains. L’entreprise espagnole, spécialisée dans la conception et la fabrication de trackers pour projets photovoltaïques à grande échelle, propose un nouveau produit. Celui-ci offre à ses clients une solution avancée pour améliorer le rendement de leurs installations et prévenir les dégâts causés par la grêle. Cette avancée technologique s’appuie sur la solide expérience acquise au fil des ans par l’entreprise dans l’univers des trackers solaires. Elle se distingue par sa conception unique qui offre le plus petit nombre de moteurs et de contrôleurs par ligne.

Plusieurs configurations possibles

L’AxoneDuo Infinity a l’avantage de permettre plusieurs configurations. Il est possible d’installer les rangées liées entre elles ou séparément. En fonction des besoins de l’infrastructure solaire et des exigences du site, la configuration peut également être de 2, 3 ou 4 lignes par rangée. Comme si cela ne suffisait pas, PVH a prévu un mécanisme qui permet de relier les rangées de 2 à 3 lignes à l’aide d’un cardan. Le tracker peut s’incliner jusqu’à un angle maximal de 60 degrés. La tolérance de pente maximale nord/sud est de 15 degrés si les rangées sont séparées. En revanche, dans le cas d’une orientation est/ouest, elle est illimitée si les rangées sont liées.

Un système de contrôle intelligent

Comme indiqué plus haut, le nouveau produit de PV Hardware offre également une configuration qui protège les panneaux solaires de la grêle. Celle-ci permet de les incliner à un angle de 75 degrés. Pour déterminer la position optimale des modules, le tracker solaire s’appuie sur un algorithme astronomique et des données GPS. Le système de contrôle est alimenté par l’énergie solaire afin de surveiller en permanence la course du Soleil. Ce qui permet de s’assurer que les panneaux puissent se mettre en position de sécurité en cas de grêle ou de conditions météorologiques défavorables. En effet, d’après la société, l’AxoneDuo Infinity est conçu pour résister au mauvais temps. Le fabricant espagnol propose d’ailleurs un aperçu en 3D du produit sur son site web.

Plus rapide à installer

Pour faciliter les travaux d’installation, le système est livré pré-assemblé. « Grâce au service de pré-assemblage de PVH, certaines pièces arrivent pré-assemblées de l’usine, ce qui permet d’économiser jusqu’à 40 % d’heures de travail sur le terrain », a expliqué un porte-parole de PV Hardware, rapporte notre source. Bien sûr, cela réduit également les coûts.

Enfin, sachez que la structure mécanique de ce nouveau tracker solaire est couverte par une garantie de 10 ans, contre 5 ans pour les équipements électriques. Plus d’infos : pvhardware.com. Envisageriez-vous l’installation d’un tracker solaire pour améliorer le rendement et protéger vos panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .