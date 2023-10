Convercycle, l’invention d’un vélo cargo modulable qui se transforme en bicyclette électrique et vice versa

Depuis quelques années, le vélo est devenu le mode de déplacement préféré des citadins. Qu’il soit électrique ou mécanique, le vélo possède de nombreux atouts pour les déplacements urbains. Cependant, lorsque l’on se déplace à vélo, il est parfois difficile de transporter des marchandises, des bagages ou d’emmener les enfants à l’école. Il existe évidemment les vélos cargo, mais ils sont souvent lourds et encombrants. En Allemagne, la société Convercycle a inventé un ingénieux vélo cargo pliable, qui devrait séduire bon nombre d’utilisateurs ! Le vélo cargo de Convercycle est en réalité un vélo pliant qui se fait cargo ou vélo classique en fonction de vos besoins. Découverte.

Le vélo cargo 2-en-1 Convercycle, qu’est-ce que c’est ?

Le vélo Convercycle offre une nouvelle solution de mobilité douce qui allie la praticité d’un vélo de ville avec la polyvalence d’un vélo cargo. Grâce à son mécanisme astucieux, la roue arrière se déploie sans aucun outil, créant ainsi une zone de chargement spacieuse derrière la selle, avec une capacité totale de 180 kg. Doté d’un grand espace de chargement polyvalent, il se révèle idéal pour les courses quotidiennes. Les roues uniques de 28 pouces assurent une expérience de conduite dynamique, offrant confort et sécurité. Propulsé par un moteur de moyeu avant, peu exigeant en entretien, le vélo Convercycle vous conduit rapidement et de manière fiable à destination.

Un vélo en apparence classique, qui cache un vrai cargo !

Ce vélo, en apparence classique, offre la particularité de se déployer rapidement et de se transformer en un vélo cargo pratique. Lorsqu’il est étendu, le vélo cargo atteint une longueur de 2 m et comporte une caisse de chargement de 40 cm x 60 cm, offrant ainsi aux utilisateurs une solution efficace pour transporter des marchandises ou des courses de la semaine. Ce qui distingue ce modèle des autres vélos cargo pliables, c’est son système de pliage intuitif. Lorsqu’il n’est plus nécessaire de transporter des charges, il suffit de replier aisément la roue arrière vers l’avant pour passer en mode « vélo classique ». Une différence importante avec les vélos cargos classiques, car celui-ci se range très facilement.

Combien cela coûte-t-il ?

Malgré un système ingénieux et novateur, le Convercycle se situe dans la gamme moyenne des prix de ce type de véhicule. Ainsi, deux modèles sont proposés.

Le modèle standard, pesant 31 kg et qui n’est pas donc électrique, au prix de 2 899 €.

Le modèle électrique, vous assistant en conséquence dans tous vos efforts, qui est vendu au prix de 4 299 €.

Cela peut sembler onéreux, mais la fourchette de prix se situe autour de 3 000 € pour un vélo cargo et peut grimper jusqu’à 5 000 € pour les plus sophistiqués. Et si l’on compare au prix d’un petit fourgon électrique, d’une voiture sans permis ou même de certains vélos électriques « non-cargo », c’est relativement raisonnable.

Les vélos Convercycle sont livrables en France, moyennant des frais de livraison de 300 € qui s’ajouteront donc au prix du vélo. Si vous passiez par l’Allemagne, il serait peut-être plus judicieux de le retirer sur place, car les frais de livraison nous paraissent très élevés. En savoir plus sur cet ingénieux vélo cargo pliant ? Rendez-vous sur Convercycles.com. Que pensez-vous de cette innovation mobilité ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .