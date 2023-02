Spacecamper invente un kit pour transformer les vélos cargos en mini camping-car

Les beaux jours vont revenir et vous déciderez peut-être de partir à l’aventure, au guidon de votre nouveau vélo électrique. La marque Spacecamper vient de dévoiler un micro-véhicule de camping-car avec un toit en forme de tente qui s’adresse justement aux cyclistes. Pour ce faire, ils ont transformé un vélo cargo électrique en un mini camping-car dans lequel vous pourrez dormir, travailler ou vous abriter de la pluie. Rappelons que Spacecamper est une marque allemande qui équipe déjà la plupart des camping-cars de la marque Volkswagen. Ils n’en sont donc pas à leur coup d’essai. Si le nouveau projet de Spacecamper parvient à être produit, ils seront les premiers inventeurs du premier micro-véhicule électrique nomade. Découverte.

Le nouveau concept de Spacecamper, qu’est-ce que c’est ?

Le nouveau camping-car pour vélos électriques est l’idée du cofondateur et PDG de Spacecamper, Ben Wawra. Il consiste à habiller un vélo cargo électrique avec une bâche déployable au-dessus du vélo, une plateforme de couchage et un poste de travail. Conçu comme le premier véhicule électrique nomade numérique, il permet de voyager léger, tout en profitant d’un abri pour la nuit. Il est notamment utile lors d’une session de travail nomade. Le PDG de Spacecamper qui travaille, lui aussi dans un camping-car et passionné de vélo, a cherché un moyen d’allier ces deux activités. Le nouveau concept est fondé sur la plateforme du vélo cargo Load e-cargo du constructeur Riese & Müller, partenaire de Spacecamper depuis quelques années.

Quelques caractéristiques techniques

Le Spacecamper Bike est précisément établi sur le vélo cargo, Load 75 de Riese & Müller. Celui-ci est alimenté par une transmission intermédiaire Bosch doté d’un système à double batterie de 1 000 W et d’une transmission par courroie à 14 vitesses. Afin de pouvoir rouler sur tous les terrains, il s’équipe également d’une suspension avant et arrière, et peut être équipé de pneus VTT. La partie « tente » se présente sous la forme d’une bâche qui se range dans la caisse du vélo cargo, puis se déplie au-dessus de la structure. Quant au module convertible, il sert de banquette, d’espace de rangement, de module de couchage et de siège. La housse étant, bien entendu, étanche, pour que le cycliste puisse s’y réfugier le temps d’une averse.

Un module multi-usage

Le module installé à l’avant du vélo cargo peut donc se transformer en « chaise longue » en l’orientant vers l’arrière ou en siège de bureau en l’orientant vers l’avant. Le dossier étant amovible, il forme potentiellement une plateforme de couchage en l’abaissant ou un siège en le relevant. Ce lit de camping se trouve alors hors sol, directement installé sur le vélo électrique. La bâche vient entièrement recouvrir le vélo et s’installe grâce à deux poteaux télescopiques fixés sur le cadre du vélo.

Deux parois latérales viennent également protéger le vélo et se ferment grâce à une fermeture Éclair. Enfin, un plateau amovible se fixe au cadre, juste au-dessus du guidon, formant une petite table pour manger ou pour y poser un ordinateur. Aucun prix n’a été annoncé, mais le vélo cargo Riese & Müller Load 75 ebike coûte déjà 6899 € seul. Il se peut donc que ce nouveau concept soit un investissement important. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel Spacecamper.