Trek-Tent, l’invention d’un bâton de randonnée qui se transforme en tente en 60 secondes

Amateurs de randonnée et de camping en plein air ? Vous auriez peut-être besoin de la Trek-Tent, le premier bâton de randonnée au monde qui se transforme en tente et vice-versa. Elle a été inventée par un certain Evan BeVier, diplômé en génie mécanique à la Northern Michigan University, avec le soutien d’Innovate Marquette SmartZone, un groupe qui promeut les entreprises technologiques dans la Péninsule supérieure du Michigan. Ce bâton de randonnée 2-en-1 est commercialisé par la startup TerraHike Outdoors et est actuellement disponible sur Kickstarter à un prix avoisinant les 190 €.

Un bâton de randonnée 2-en1

Ces dernières années, nous avons vu des bâtons de randonnée multifonctionnels qui peuvent faire office de purificateur d’eau, de canne à pêche, de chaise pliante, etc. La Trek-Tent, elle, peut se transformer en tente pour une personne, en seulement quelques secondes. Un atout qui peut être très utile aux randonneurs qui recherchent la simplicité et la praticité. Elle combine la fonctionnalité d’un bâton de randonnée avec la commodité d’une tente à montage rapide. De plus, selon les concepteurs, elle est équipée d’une poignée ergonomique et d’une pointe robuste adaptée à différents types de terrains, que ce soit des sentiers boueux ou rocailleux. Elle peut également être équipée de paniers à boue ou d’embouts en caoutchouc, en fonction des besoins des utilisateurs.

Une tente rapide et facile à installer

La Trek-Tent met à votre disposition une tente rapide et facile à installer. Son installation prend environ une minute et le démontage ne prend pas plus de deux minutes. Lorsqu’il est temps de monter le camp pour la nuit, il suffit de déconnecter la sangle velcro située au centre et de dérouler le tissu enroulé autour du poteau. Notons que celui-ci est déjà relié aux pieds et au poteau par des boucles intégrées. Bien évidemment, des piquets se trouvent à chaque extrémité pour vous permettre d’ancrer solidement la tente au sol, lui assurant une excellente stabilité. À noter que les pieds forment des supports en forme de A à chaque extrémité, tandis que le poteau forme le support horizontal du toit de la tente. Lorsqu’il est temps de le démonter, il suffit de replier les quatre pieds et le tissu s’enroule autour de la structure comme un parapluie.

Un objet pratique, portable et facile à utiliser

Hormis l’installation et le démontage rapide, la Trek-Tent est très pratique. La tente possède une porte zippée à une extrémité, ainsi qu’une fenêtre en filet zippée au milieu pour une meilleure ventilation. Par ailleurs, elle est dotée de plusieurs poches intérieures pour ranger divers objets, tels qu’une lampe de poche, un téléphone portable, etc. Pour information, la tente mesure 203 × 102 × 107 cm et est en tissu Oxford imperméable, pouvant supporter une pluie légère ou modérée. Les concepteurs assurent qu’il est fabriqué à partir de matériaux durables et résistants aux intempéries.

Conçu en aluminium à longueur réglable, ce bâton de randonnée 2-en-1 qui ressemble à un grand parapluie plié vous permettra de libérer de l’espace dans votre sac à dos. Actuellement, il fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Si vous êtes intéressé par la Trek-Tent, vous pouvez soutenir le projet sur kickstarter.com. Ce bâton de randonnée équipé d’une tente intégrée pourrait-il vous intéresser pour vos futures escapades ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .