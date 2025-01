Allpacka One : l’invention d’une caisse de vélo géniale qui se plie comme un origami

L’Allpacka One est le fruit d’une collaboration entre trois jeunes designers allemands. Daniela, Lukas et Jonathan résident à Dresde, dans l’est de l’Allemagne. Avec cette solution qui s’annonce pratique, ils visent à permettre aux cyclistes d’avoir un large espace de rangement sur leur vélo tout en préservant le look de celui-ci. En effet, lorsqu’il est plié, le One se montre assez discret, ressemblant à un porte-bagages plat. Cependant, une fois déplié, il offre suffisamment de place pour transporter une caisse de bières ou encore deux ballons de foot grâce à un volume de 30 litres et une capacité de charge de 20 kg.

Pratique et léger

Comme si cela ne suffisait pas, la caisse pliable qui arbore une conception de type origami peut accueillir des sacoches supplémentaires sur les côtés, maximisant davantage la capacité de transport du deux-roues. Comme indiqué plus haut, elle vient se fixer sur le porte-bagages arrière conventionnel de la bicyclette. L’Allpacka One ne risque pas d’encombrer lorsqu’il n’est pas utilisé, c’est-à-dire en position pliée, d’autant que son poids à vide n’est que de 2,5 kg. Il se déplie et se replie en un rien de temps, ce qui le rend très pratique pour les courses quotidiennes. Pour sécuriser le transport, des points d’arrimage pour sangles élastiques sont prévus.

Convient à une grande variété de porte-bagages de vélo

Sa compacité permet au produit de s’adapter à presque tous les porte-bagages vélo du marché. Concrètement, il convient aux modèles faisant entre 8 cm et 15 cm de large avec des diamètres de tube allant de 8 mm à 16 mm. Cette conception offre aussi une flexibilité maximale puisque la caisse peut être installée de façon permanente sur un vélo pour être toujours prête à l’emploi. Par ailleurs, l’Allpacka One est compatible avec une grande variété de clips de sacoches. Parmi les marques prises en charge, il est possible de citer Ortlieb, Vaude ou encore Thule.

Prix et disponibilité

Concernant sa disponibilité, l’Allpacka One n’est malheureusement pas encore commercialisé, mais une boutique en ligne verra bientôt le jour sur leur site. La start-up allemande l’a proposé en précommande sur Kickstater avec des livraisons prévues pour juin 2025 lors d’une campagne de financement qui s’est déroulée du 3 septembre au 3 octobre 2024. Les acheteurs qui ont profité du programme ont bénéficié d’une réduction de 40 à 45 % par rapport au prix de vente final prévu.

Le tarif de base affiché sur la plateforme de financement participatif etait de 99 € et le produit a amassé 151 854 € sur un objectif de 30 000 €. Autant dire que le succès est au rendez-vous. Plus d’infos : allpacka-box.de. Une idée pratique et originale ce panier origami pour vélo, vous ne trouvez-pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .