Ramair dévoile une drôle d’invention pour aller plus vite en vélo (ce n’est pas un airbag)

Les vélos ont le vent en poupe, avec 2,23 millions de vélos (électrique et non électrique) vendus en France en 2023, selon le site Transition Vélo. C’est une légère baisse si l’on compare ces chiffres à ceux de l’année 2022, ou de l’année 2021, mais il est fort probable que l’effet COVID se soit estompé. De plus, un vélo dure plusieurs années, cette baisse est par conséquent assez logique. Dans le monde du vélo électrique, les innovations sont nombreuses, et c’est normal, c’est un nouveau marché propice aux inventions et aux innovations. L’une des plus intrigantes inventions est peut-être celle imaginée par la startup Ramair Fairing : un sac à dos qui se remplit d’air pour réduire la résistance à l’air et améliorer la sécurité des cyclistes. Découvrons cette drôle d’invention qui donne une étrange allure aux cyclistes qui le portent. C’est parti.

Le sac à dos Ramair améliore les performances et la sécurité

L’élément central du sac Ramair est son design unique, rempli d’air, qui fonctionne comme un dispositif aérodynamique. Il agit en créant un « aérofaring », un espace qui minimise la résistance à l’air, permettant au cycliste de glisser plus facilement à travers l’atmosphère, surtout à grande vitesse. Ce sac à dos innovant ne se destine pas seulement aux cyclistes « classiques », il permet aussi d’améliorer les performances de ceux qui choisissent le vélo électrique. Son point fort étant également de renforcer la sécurité, en améliorant la visibilité des cyclistes. Il est certain que le sac gonflé d’air se remarque de loin, j’avoue le trouver plutôt intrigant. S’il attire le regard, c’est évidemment par sa présence, et par ailleurs grâce à sa conception en matériaux réfléchissants.

Une sécurité renforcée

Attention, le sac à dos Ramair n’est pas un système d’airbag pour cycliste, néanmoins, grâce à sa conception gonflable, il peut potentiellement amortir certains impacts, offrant ainsi une couche supplémentaire de sécurité. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la startup : aider les cyclistes à se sentir plus protégés, notamment en cas de chute ou de collision, sans sacrifier la praticité. Je m’interroge néanmoins sur l’appellation « sac à dos » car s’il se porte bien comme un sac à dos, il ne permet pas de transporter des équipements. Si le cycliste utilise un sac à dos classique, le Ramair viendra, par conséquent, se positionner au-dessus de ce dernier.

Une campagne Kickstarter couronnée de succès

La campagne qui avait été lancée sur Kickstarter a attiré l’attention et s’est clôturée il y a quelques semaines. Les livraisons étaient prévues en novembre dernier, mais nous ne disposons pas d’informations concernant la commercialisation de ce sac à dos innovant. Pour en savoir plus, ou suivre le lancement des commandes, rendez-vous sur le site officiel : ramairfairing.com. Et vous, seriez-vous prêt à adopter ce sac à dos aérodynamique ? À votre avis, est-ce une solution révolutionnaire pour les cyclistes, ou un gadget de plus dans un marché déjà saturé ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .