L’étonnante invention d’un vélo à double chaine, mais pourquoi faire ?

Environ 1,2 milliard d’individus dans le monde n’ont pas accès à des routes praticables par tous les temps, selon une étude réalisée par la Banque mondiale. Pour aider les populations rurales des pays en développement à traverser des terrains difficiles, World Bicycle Relief (WBR) a créé le Buffalo Bicycle Utility S2. Ce vélo permet également d’accéder plus facilement aux services disponibles uniquement dans les villes. Ce vélo innovant se démarque, entre autres, par sa grande robustesse et est parfaitement adapté aux longs trajets sur les routes peu praticables des campagnes les plus reculées.

Un vélo à deux vitesses pour faciliter les trajets

Le Buffalo Bicycle Utility S2 est équipé d’une transmission à deux chaînes avec une roue libre brevetée, baptisée AK2. Les deux chaînes sont installées sur deux différents plateaux et mettent à la disposition des cyclistes un rapport bas destiné aux montées, ainsi qu’un rapport haut pour les routes relativement planes. La roue libre, quant à elle, est commutable et leur permet de passer rapidement d’une vitesse à une autre en rétropédalant. L’association à but non lucratif a développé ce système de transmission innovant pour rendre les trajets sur routes accidentées plus faciles. Elle a également supprimé certains composants fragiles comme les dérailleurs, les câbles et les nombreux pignons. Certes, ces éléments sont présents sur des vélos conçus pour les terrains difficiles. Toutefois, ils peuvent subir des dégâts importants au fil du temps et ils sont plus ou moins complexes à réparer, surtout pour des personnes qui n’ont pas accès à des magasins spécialisés.

Un vélo robuste

Pour que le Buffalo Bicycle Utility S2 puisse arpenter des routes peu praticables pendant plusieurs années, l’association WBR ne s’est pas uniquement penchée sur sa transmission. Elle a également choisi méticuleusement les matériaux et les divers composants du vélo. Le cadre est en acier au carbone et les jantes sont conçues en aluminium. Par ailleurs, l’association a opté pour des pneus Kenda Buffalo particulièrement résistants aux crevaisons pour réduire les risques de panne durant les trajets dans des zones isolées. Concernant le porte-bagage situé à l’arrière, il peut supporter une charge d’environ 100 kg. Ce qui permet de transporter une quantité assez importante de marchandise à chaque trajet.

Des essais dans différents pays

Pour évaluer la robustesse du Buffalo Bicycle Utility S2 et s’assurer qu’il réponde parfaitement aux besoins des populations des zones rurales, World Bicycle Relief a effectué des essais dans des pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique. Les tests ont duré deux ans et ont été concluants. Il est à noter que depuis sa création en 2005, cette association a déjà livré plus de 800 000 vélos à différentes communautés dans le monde. Grâce au Buffalo Bicycle Utility S2 et son système de transmission innovant, elle a remporté l’édition 2024 de l’Eurobike Award, dans la catégorie « Bicycles ».

Ce vélo pourrait également l’aider à atteindre son prochain objectif, à savoir fournir un 1 million de vélos à des populations qui n’ont pas accès à des infrastructures routières convenables. Pour plus d’informations sur le Buffalo Bicycle Utility S2 : worldbicyclerelief.org. Comment trouvez-vous ce vélo et que pensez-vous de la démarche de cette association ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .