Les autoroutes de la planète pourraient accueillir plus 52 milliards de panneaux solaires

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences, de l’Université Tsinghua, de l’Académie chinoise des géosciences et de l’Université Columbia, aux États-Unis, ont récemment publié un article pour le moins intéressant dans la revue Earth’s Future. Celui-ci explore la manière dont les autoroutes mondiales pourraient être transformées en gigantesques fermes solaires. Concrètement, Ling Yao, scientifique spécialiste de la télédétection à l’Académie chinoise des sciences et auteur principal de l’étude, suggère que ces infrastructures pourraient générer 17 578 térawattheures d’électricité verte par an grâce à l’énergie solaire. L’idée consiste à équiper les quelque 3,2 millions de kilomètres d’autoroutes et de routes principales reparties dans les quatre coins de la planète de toits solaires.

Couvrir près de deux tiers de la consommation mondiale

Au total, les réseaux routiers mondiaux pourraient accueillir 52,3 milliards de panneaux solaires polycristallins de 250 watts. Avec une telle quantité, il serait possible de produire plus de quatre fois la production annuelle d’énergie des États-Unis, ce qui représente plus de 60 % de la consommation électrique mondiale. Le rapport souligne qu’avec de telles capacités, ces installations photovoltaïques pourraient réduire les émissions mondiales de carbone d’environ 28 % grâce à une baisse considérable de l’utilisation des combustibles fossiles. Le concept pourrait ainsi aider à éliminer l’équivalent de 9,66 gigatonnes de CO2 par an.

Réduire le nombre de décès sur les routes

« Cela m’a vraiment surpris. Je ne savais pas que les autoroutes pouvaient à elles seules soutenir l’installation de projets photovoltaïques de cette envergure. En générant plus de la moitié de la demande mondiale d’électricité et allégeant considérablement la pression exercée sur l’environnement pour réduire les émissions mondiales de carbone », a déclaré Ling Yao. Ces modules photovoltaïques installés au-dessus de grands axes de circulation pourraient à la fois répondre aux besoins énergétiques de la planète, et sauver des vies. Leur mis en œuvre pourrait permettre de réduire de 10,8 % le nombre de décès sur les routes en améliorant de la sécurité routière. La présence de panneaux solaires inclinés à 5 degrés au-dessus des autoroutes limiterait effectivement les risques d’accident dus aux intempéries et aux chutes de neige.

Un projet ambitieux

Par ailleurs, l'étude indique que l'est de la Chine, l'Europe occidentale et la côte est des États-Unis sont les régions les plus propices à ce genre de projet en raison de la qualité de leurs infrastructures routières. L'équipe souligne également l'importance des programmes pilotes de toits d'autoroute photovoltaïques menés dans certains pays — tels que la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche — pour démontrer le potentiel de cette technologie. Cependant, bien que particulièrement attrayant, le concept pourrait se heurter à des obstacles financiers majeurs, sans parler de son impact potentiel sur le paysage. Plus d'infos : agu.org.