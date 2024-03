Karavel, une mini caravane conçue pour le cyclotourisme pour « dormir sous les étoiles » sans renoncer au confort

Comment passerez-vous vos prochaines vacances d’été ? Dans un somptueux hôtel au bord de la mer ? Blottis au fond de votre tente à attendre que passe l’orage ? Ou au guidon de votre vélo pour découvrir les trésors cachés de la France ? Plus de 50 % des Français pratiquent le vélo au moins une fois dans l’année, selon la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB). Si nous sommes encore peu nombreux à envisager les vacances à vélo, c’est peut-être parce que l’on ne peut pas se garantir le confort pour manger, ou pour dormir. Avec l’invention de deux montpelliérains passionnés de cyclotourisme, tout pourrait changer. Raphaël Dakiche et Camille Mojo, fondateurs de la start-up Nirvana Van, présenteront bientôt la « Karavel », une mini-caravane pour vélo. Malgré un échec du financement participatif sur KissKissBank l’année dernière, la mini-caravane sera présentée le 4 mai prochain, au salon Vanlife expo de Grenoble. Découverte.

La Genèse du projet Karavel, et de l’entreprise Nirvana Van

Raphaël Dakiche et Camille Mojo se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants en ingénierie informatique. Raphaël, baroudeur dans l’âme, aménage en parallèle un van pour explorer le monde et part plusieurs mois sur les routes d’Europe. En 2022, il met fin à ses études pour vivre de sa passion et lance son entreprise : Nirvana Van. Son rêve : créer de petites caravanes en forme de larmes dans le plus pur teardrop américain, mais qui s’accrochent sur un vélo. Camille rejoint l’aventure de son ami en 2023, et se lance à son tour dans la création de ce projet un peu fou. Nirvana Van est aussi spécialisée dans l’aménagement de vans et de fourgon, mais le projet Karavel, est celui qui leur tient le plus à cœur.

La teardrop « Karavel » pour vélo, qu’est-ce que c’est ?

L’idée de cette petite caravane n’est pas de proposer un lieu de vie, mais un espace confortable pour s’arrêter dormir, ou se mettre à l’abri d’un orage. Raphaël Dakiche précise dans les colonnes de France Bleu, que « l’on ne tient pas debout à l’intérieur, ça fait 2,50 m de long sur 1,40 m de haut ». La Karavel se dote, par exemple, d’une grande porte à l’arrière qui s’ouvre sur une cuisine équipée pour chauffer un café, ou prendre un repas « normal ». À l’intérieur, tout est permis quant à l’aménagement ou presque, l’entrepreneur s’adapte aux besoins du client. Il peut donc installer un vidéoprojecteur, un espace de travail escamotable, bref, les envies des clients sont quasiment des ordres, mais surtout des défis pour l’entreprise. Dans les détails, la Karavel propose les équipements suivants :

Kitchenette toute équipée

Couchage douillet pour 2 personnes

Autonomie en électricité et en eau

Rangements pour ne pas encombrer la caravane

Et, petite précision supplémentaire, c’est une mini caravane de fabrication française 100 % artisanale. La vôtre sera donc unique au monde, et ça, ça n’a pas de prix !

Combien coûte la Karavel ?

La campagne de financement participatif lancée sur KissKissBank avait été clôturée sans atteindre l'objectif des 9 000 € espérés. Mais, cela n'a pas empêché les deux amis de travailler sur leur projet avec le but de la présenter au salon de Grenoble, le 4 mai prochain. Disponible sur le site Nirvana Van au prix de 10 250 € dans sa version originelle, elle sera donc visible à Grenoble. Pari réussi pour les deux passionnés, qui présentent un modèle parfaitement pensé et franchement, elle a de la gueule cette teardrops. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : nirvana-van.com.