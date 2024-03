Cosymobil : les mini caravanes en forme de larme débarquent en Charente

Vous avez peut-être déjà croisé de drôles de caravanes en forme de larmes, attelées à une voiture, voire un vélo. Ces petites caravanes baptisées Teardrops aux États-Unis, font sensations en France, et permettent de voyager et de gouter à la liberté de s’arrêter où l’on veut, quand on veut ! L’année dernière, en Charente, inspiré par les voyages au grand air, une petite caravane a fait son apparition. Son nom : la Cosymobil qui vous propose le confort, et toutes les fonctionnalités nécessaires dans moins de 500 kilos. Assemblées près d’Angoulême, à Champniers plus exactement, elles sont désormais vendues chez One Life Adventure à Royan (17). Découvrons ensemble cette ravissante petite caravane !

La Cosymobil qu’est-ce que c’est ?

Comme nous vous l’avons dit en introduction, ces mini caravanes sont conçues et assemblées à Champniers, près d’Angoulême, en Charente, les mini caravanes Cosymobil. Elles sont un peu les « pionnières » du marché français, car rares sont les constructeurs qui les produisent en France. Petite par la taille, mais grande à l’intérieur, la Cosymobil procure l’opportunité de « voyager léger » sans rogner sur le confort. C’est une alternative unique aux caravanes classiques, lourdes et encombrantes. De plus, grâce à leur poids de 440 kilos, elles se conduisent avec un simple permis B, si tant est que vous la remorquiez avec un véhicule léger (VL). Que ce soit au bord de la mer, à la montagne ou en forêt, les Cosymobil permettent d’explorer les grands espaces sans contraintes. Vous pourrez même vous arrêter lors d’un long trajet, pour une étape sur un spot découvert au hasard de votre parcours.

Une petite visite de l’intérieur ?

Ce n’est pas la taille qui détermine le niveau de confort. Pour preuve, les Cosymobil proposent un confort exceptionnel dans un espace minuscule. Ainsi, elles disposent d’une chambre évidemment, mais également d’une cuisine complètement équipée. De plus, pour préserver l’intimité des occupants, et les abriter des conditions météorologiques, elles sont dotées de rideaux extérieurs et intérieurs, d’un auvent latéral, d’une douchette, etc. Et, c’est, sous l’auvent que l’on découvre la cuisine spacieuse et bien sûr, ouverte sur l’extérieur. L’idée de cuisiner à l’extérieur est assurément très ingénieux, et permet de vivre à l’extérieur, tout en conservant le confort à l’intérieur. Et, puis, quoi de mieux que de prendre son café, ou son repas à l’extérieur lorsque l’on a choisi de bivouaquer face à la mer, par exemple !

Combien coûte une Cosymobil ?

Les tarifs des Cosymobil varient de 14 000 à 23 000 euros, en fonction du modèle choisi. Ces modèles vont de la simple chambre à la caravane compacte équipée d’une cuisine complète comprenant une plaque de gaz et un évier, un réfrigérateur, une table amovible, des rideaux extérieurs et intérieurs, un auvent latéral, une douchette, une barre de toit, et bien plus encore. De plus, la décoration peut être personnalisée selon les préférences de l’acheteur, y compris la couleur de la caravane.

Dans les années à venir, l'entreprise entend bien répandre les Cosymobil dans toute la France. « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va, on voit, plus loin » pourrait-être leur devise ! En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : cosymobil.com.