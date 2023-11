Liberty Minicaravane : une mini remorque de camping pas comme les autres, à mi-chemin entre la caravane et la tente

Depuis quelques années, les tiny houses ont le vent en poupe, incitant certains à abandonner leur maison conventionnelle au profit de ces petites habitations. Une tendance similaire peut être observée dans l’univers des véhicules récréatifs, avec de plus en plus de petites remorques arrivant sur le marché. Les mini caravanes constituent une excellente option pour les campeurs désireux de se procurer un petit véhicule récréatif abordable, facile à remorquer et à entretenir. Elles sont idéales pour les familles, les couples ou encore les aventuriers qui veulent profiter de la liberté de voyager tout en ayant accès aux commodités de la maison. En France, Liberty Minicaravane veut se faire une place dans ce secteur largement prometteur. Implantée à Aspach-Le-Haut, dans le Haut-Rhin, cette entreprise fondée il y a à peine un an conçoit des mini caravanes sur mesure qui allient praticité et confort.

Une remorque particulièrement maniable

La start-up est dirigée par Franck Detruiseux, qui est également le principal designer des Liberty minicaravanes. L’homme définit les produits de son entreprise comme des hébergements mobiles qui combinent les avantages de la caravane et de la tente. De ce fait, ils conviennent aux vacances, aux road-trips ou encore à un week-end en plein nature. Il faut savoir que l’un des atouts des petites remorques comme les Liberty minicaravanes est leur maniabilité grâce à leur longueur plus courte. Cela signifie qu’il n’est pas difficile de trouver un emplacement pour se garer. Bien sûr, cette remorque de camping de fabrication française est également plus légère que les gros véhicules récréatifs tractables tels que la Pebble Flow et la Living Vehicle (2024 HD Pro).

Pas besoin d’un permis

Grâce à sa taille, la caravane Liberty minicaravane ne nécessite pas de permis spécial. De quoi vous permettre de voyager librement, d’autant plus qu’elle peut être tractée par une petite voiture de tourisme. « Les Liberty minicaravanes réunissent les avantages de légèreté et de taille réduite des caravanes pliantes avec les avantages des caravanes traditionnelles sans leurs inconvénients de taille, de poids », écrit l’entreprise sur son site web. Adoptant un design en forme de larme, la remorque est divisée à l’intérieur en deux parties. Elle comporte notamment un coin cuisine équipé ainsi qu’une chambre cocooning avec un lit double de 140 x 200 cm.

De nombreuses options

La cuisine est accessible via le hayon situé à l’arrière. À l’avant, la caravane propose un espace de rangement. Ce qui est intéressant avec cette remorque made in France, c’est qu’elle peut être fabriquée sur mesure en fonction des besoins et des exigences de chaque client. Liberty minicaravane offre aussi une multitude d’options. « De très nombreuses options vous sont proposées que ce soit du point de vue présentation (couleurs, décoration) ou équipements techniques (prises 220 Volts, autoradio, panneau solaire, batterie, chauffage etc…) », indique-t-elle.

Plus d'infos : libertyminicaravane.com.