Pebble Flow, une incroyable caravane électrique et futuriste qui allie élégance et praticité

Avec comme slogan « Where home meets the road », Pebble est une jeune entreprise particulièrement ambitieuse. Regroupant des anciens designers de chez Apple, Volvo et Tesla, elle veut révolutionner le secteur du camping-car avec des produits futuristes répondant aux exigences des utilisateurs contemporains. Avec la Pebble Flow, la start-up californienne cherche ainsi à permettre aux camping-caristes de vivre une nouvelle expérience de voyage dans une caravane qui bouleverse complètement le concept du divertissement nomade. Il s’agit effectivement d’une remorque électrique haut de gamme pensée « comme un iPhone ».

Un cadre luxueux

La Pebble Flow est unique en son genre, de par son design futuriste et épuré. Longue de 7,6 m, elle offre une vue à 270° sur le paysage, depuis son intérieur. La remorque propose un lit escamotable queen-size et un espace couchage supplémentaire pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. La liste des équipements et accessoires comprend également une table de cuisson à induction amovible, un four à micro-ondes à convection et un grand réfrigérateur. Bien sûr, le fabricant n’a pas oublié d’équiper la caravane d’une douche et de toilettes.

Une caravane dotée de moteurs électriques

Outre son apparence moderne, la Pebble Flow impressionne par sa conception ingénieuse. Cette caravane innovante dispose notamment de deux moteurs électriques qui entraînent ses roues. Ceux-ci peuvent être activés via le système d’assistance à la propulsion, facilitant ainsi le remorquage. Cet aspect est important étant donné que les véhicules électriques actuels ne sont généralement pas faits pour tracter un camping-car, du fait de leur autonomie limitée. Après tout, la Flow pèse quand même un peu plus de 2 800 kg ! Tout comme les équipements électriques prévus à bord, les moteurs sont alimentés par la batterie au lithium fer phosphate de 45 kWh de la remorque.

Prix et disponibilité de la Pebble Flow

La Pebble Flow est aussi équipée de panneaux solaires photovoltaïques totalisant une puissance de 1 kW. D’après ses concepteurs, le système électrique de la caravane a une autonomie de sept jours lorsque celle-ci est à l’arrêt. Il est même possible d’utiliser l’énergie stockée dans sa batterie pour alimenter une maison en cas de coupure d’électricité. En termes de recharge, en plus de l’énergie solaire, la remorque peut être connectée à une borne de recharge classique. Il est également intéressant de noter que son accumulateur se régénère automatiquement lorsque la Flow est tractée.

Cette caravane révolutionnaire est d’ores et déjà disponible en précommande aux États-Unis à partir de 109 000 $, soit environ 102 000 €. Les livraisons devraient commencer avant fin 2024. Plus d’infos : pebblelife.com. Que pensez-vous de cette caravane futuriste ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .