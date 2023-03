NJ : l’invention d’un poêle à bois démontable pour la cuisine et le chauffage en plein air

Le printemps revient bientôt et c’est peut-être l’occasion de repenser l’aménagement de votre terrasse, en prévision de vos soirées barbecue. Cet hiver, les poêles à bois d’intérieur ont vu leurs ventes exploser, comme les poêles à pellets d’ailleurs. Touetefois, le saviez-vous qu’en matière de poêle à bois, vous pouvez aussi installer ce type de cheminée à l’extérieur ? En plus du côté esthétique qu’elle apportera à votre terrasse, cette dernière peut également vous permettre de vous chauffer lors de vos soirées un peu fraîches. Utiliser le bois à l’extérieur est plus écologique que les parasols chauffants électriques et les braseros à charbon de bois. Ces derniers sont reconnus polluants pour l’environnement comme l’explique cette étude parue dans la revue Natura Sciences. Alors, pourquoi et comment choisir une cheminée à bois pour l’extérieur ? On vous explique tout.

Comment fonctionne une cheminée extérieure ?

Une cheminée d’extérieur est un petit chauffage d’appoint, qui peut aussi avoir une fonction de réchaud. Prêts à poser, ces appareils ne demandent qu’à être alimentés avec des bûches de bois classiques, semblables à celles que vous utilisez dans votre poêle à l’intérieur. La plupart des cheminées à bois d’extérieur sont livrées prêtes à poser. Il faut seulement installer le conduit qui permettra l’évacuation des fumées. En fonte, en briques réfractaires ou en métal, le choix est large et procure un éventail de prix qui les rendent accessibles à tous les budgets.

Pourquoi choisir une cheminée d’extérieur à bois ?

Il existe une multitude de cheminées d’extérieur, fonctionnant au gaz, à l’éthanol, au charbon de bois ou à l’électricité. Même s’il émet quelques particules polluantes, le bois reste le combustible le plus écologique ainsi que l’un des moins chers actuellement. Le gaz implique des précautions d’utilisation, ainsi qu’un transport de bouteilles generalement lourdes et encombrantes. Comme vous avez pu le constater, l’électricité implique une forte hausse de votre facture énergétique. Quant au charbon de bois, on vous l’a dit, il est considéré comme un polluant atmosphérique. Toutes ces raisons font que la cheminée d’extérieur au bois s’impose comme l’une des solutions les plus écologiques.

Quel est le rendement d’une cheminée d’extérieur au bois ?

Comme on peut l’imaginer, le rendement d’une cheminée d’extérieur est plus faible qu’un poêle à bois ou à pellets, mais il n’a pas la même fonctionnalité. La chaleur produite par un poêle, en intérieur, reste confinée dans un espace clos. Ce qui n’est évidemment pas le cas de votre terrasse ! Il faudra donc installer la cheminée près de votre table ou de votre salon de jardin pour profiter de la chaleur dégagée. Les appareils de chauffage extérieurs existent à foyer fermé ou ouvert. Notons tout de même qu’un foyer fermé dégagera plus de chaleur qu’un foyer ouvert, comme pour une cheminée d’intérieur.

NJ The right choice, spécialiste des poêles à bois pour l’extérieur

Basée au Royaume-Uni, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de réchauds à gaz de camping et d’intérieur, de plaques de cuisson encastrables, de mini-fours, de plaques électriques, de cuisinières à induction et d’autres appareils. Depuis quelque temps, elle commercialise également des cheminées d’extérieur à bois, destinées au camping ou aux terrasses. Parmi les modèles proposés, nous retiendrons le modèle de 12 kg que vous pouvez vraiment emmener partout où vous le souhaitez. Avec ce dispositif, vous pourrez vous réchauffer ou cuisiner dans des récipients adaptés, en camping par exemple, grâce à des branchages ou des copeaux de bois. Il s’équipe d’un système d’amortisseur d’air à l’avant pour régler le flux d’air et libérer la fumée. Il se dote également d’une longue cheminée qui permettra d’évacuer les fumées de bois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Nj-commerce.com.

NJ Camping Poêle à bois – Chauffage de tente chaude portable à bois pour la cuisine et le chauffage en plein air Petit brûleur de palettes Grille de séchage en acier inoxydable Réchaud portable : ne pèse que 12 kg, de sorte que vous pouvez vraiment l'emmener partout où vous le souhaitez. Les sections de combustion peuvent être stockées à l'intérieur du poêle et les... Meilleure Vente n° 1