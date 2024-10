Pyrofeu, l’invention d’un pellet qui facilite le ramonage des poêles à granulés et poêles à bois

En France, en 2023, 1,8 million de foyers possèdent un poêle à pellets, selon Propellet.fr. Ce sont 100 000 foyers de plus qu’en 2022, car ce combustible séduit par son côté écologique et économique. Certes, le pellet de bois a subi, en fin d’année 2022, une hausse phénoménale de ses tarifs, mais la France a augmenté massivement sa production et les prix reviennent à la normale. Les poêles à pellets utilisent du bois présenté autrement que sous forme de buche et nécessitent, comme les poêles à bois, un ramonage annuel, obligatoire depuis le Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023. Ce dernier doit être réalisé par un professionnel. Néanmoins, si vous utilisez votre poêle à pellets chaque jour, il est prudent d’effectuer des ramonages d’appoint plus fréquents. Pour ce faire, je vous conseille les pellets de ramonage Pyrofeu, vendus 17,66 €*, qui vous éviteront de sortir la grosse artillerie (hérisson, barre, etc.). Découverte.

Comment agissent les granulés de ramonage ?

Les granulés de ramonage ont la particularité de chauffer et de ramoner votre poêle et votre conduit. Ils sont à utiliser une fois de temps à autre, évidemment. Pour agir sur le nettoyage des conduits, ils sont généralement composés de chlorure de cuivre qui sert à catalyser la combustion des dépôts de suie et de goudron. De plus, ils contiennent des composés soufrés qui aident également à réduire les dépôts de goudron en modifiant leur structure chimique pour les rendre plus inflammables et faciles à brûler. Généralement, ils sont plus efficaces que les hérissons de ramonage, car les composés chimiques viennent déloger la suie inaccessible avec un nettoyage manuel.

À quelle fréquence ?

Pyrofeu recommande un entretien avec les pellets de ramonage deux fois par mois pour garantir le maximum de sécurité. Certains nous expliqueront qu’ils ramonent une fois par mois, d’autres se limitent au ramonage annuel obligatoire. Mais, je répondrais que nous ne sommes jamais trop prudents, et pour ma part, c’est une fois par mois, le ramonage. Quant à l’utilisation, Pyrofeu conseille d’allumer votre poêle avec des pellets normaux, puis de laisser bruler la moitié du contenu de la trémie. Videz ensuite la totalité du sac de pellets Pyrofeu, puis recouvrez avec des pellets normaux. Attention, ne les mélangez pas à un sac de pellets entier, ils perdraient de leur efficacité.

Quels sont les avantages des pellets de ramonage ?

Le pellet de ramonage possède quelques avantages en comparaison avec un ramonage classique au hérisson. Tout d’abord, il vous simplifie cet entretien, puisque vous n’aurez plus besoin de gratter le conduit et éviterez aussi la suie qui s’envole sur vos meubles ou sur vos sols. Le ramonage est évidemment beaucoup plus simple, même si, comme je vous l’ai dit, il ne dispense pas d’un ramonage effectué annuellement par un professionnel. En augmentant la fréquence des ramonages, vous vous assurez une sécurité plus importante et limiterez les risques de feu de cheminées.

Enfin, vous améliorerez l’efficacité thermique de votre poêle, car la circulation d’air sera meilleure dans votre système de chauffage. Je vous rappelle le prix des pellets de ramonage Pyrofeu : 17,66 €*, cela vaut peut-être le coup de les essayer ! Et, vous ? Comment ramonez-vous votre poêle ? Avez-vous déjà adopté les pellets de ramonage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

