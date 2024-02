Comment nettoyer l’intérieur d’un poêle à bois ?

Lorsque l’on devient l’heureux propriétaire d’un poêle à granulés, il faut être conscient qu’il a aussi quelques inconvénients. Parmi ces derniers, l’entretien du poêle, peut être fastidieux, surtout si vous ne possédez pas les bons outils. Pour vous aider dans cette tâche, connaissez-vous l’existence des goupillons de nettoyage pour poêle à pellets ? Rappelons que le nettoyage du poêle à pellets est primordial, et que le ramonage des conduits est obligatoire une fois par an, renforcé par le Décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023. Mais, qu’est-ce qu’un goupillon de nettoyage ? Et, comment l’utiliser ? Nous vous proposons de découvrir le kit de nettoyage pour poêle à pellets Oxeo et de vous expliquer comment réaliser le nettoyage avec cet indispensable outil. C’est parti.

Le goupillon de nettoyage de poêle à pellets, qu’est-ce que c’est ?

Le goupillon se révèle être un outil extrêmement pratique pour effectuer le nettoyage méticuleux des divers composants d’un poêle à granulés. Typiquement constitué d’une brosse fine en acier ou en PVC flexible, parfaitement adaptée aux formes spécifiques des éléments, il est spécifiquement conçu pour simplifier l’accès aux zones difficiles à atteindre. En permettant un entretien approfondi, le goupillon contribue à prévenir l’accumulation de saleté sur des éléments cruciaux tels que les échangeurs, les tuyères, la cheminée, ainsi que les conduits d’alimentation.

Comment choisir le « bon goupillon » ?

L’idéal est de choisir un goupillon disposant de plusieurs tailles de brosses afin d’atteindre les moindres recoins de votre poêle et du conduit d’évacuation. Côté brosse, optez plutôt pour un modèle en acier, qu’en nylon. Plus résistant et plus efficace pour les suies récalcitrantes, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Cependant, une brosse en PVC peut être utile pour les zones plus délicates, autour du système de fonctionnement, par exemple. Enfin, il faudra que le fil soit de longueur adaptée à votre poêle et à votre conduit. Prenez toujours une marge d’un mètre pour être certain d’atteindre le conduit dans sa totalité.

Présentation d’un kit de nettoyage poêle à granulés

Ce kit comprend tous les outils nécessaires à une maintenance optimale. Il se dote de deux hérissons de ramonage en nylon, et est spécialement conçu pour le raclage et le nettoyage minutieux des tuyaux du poêle, sans risque d’endommagement ou de rayures. Il dispose également de deux rallonges flexibles en acier, revêtues et renforcées, d’une longueur de 3 mètres, idéale pour atteindre en profondeur les conduits du poêle. En les connectant aux brosses en nylon à l’aide de la tige filetée M12, vous assurez un nettoyage complet et efficace. Le grattoir en acier, doté d’un pinceau métallique 2 en 1, élimine efficacement les suies et les résidus les plus tenaces, facilitant ainsi le brossage final.

En complément, une brosse multiusage en nylon est incluse, parfaitement adaptée pour atteindre les endroits les plus étroits et les coins difficiles à nettoyer. En achetant ce produit, vous encouragerez, de surcroît, l'économie locale, puisqu'il est fabriqué et testé en Haute-Loire. Ce kit Oxeo est disponible au prix de 38,90 € en cliquant ici.