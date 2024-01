Les pellets de ramonage, une solution facile et efficace pour l’entretien de votre conduit de cheminée

Vous avez fait l’acquisition d’un poêle à granulés pour remplacer votre système de chauffage, avec l’espoir de faire des économies. Le poêle à pellets, comme tous les appareils de chauffage, possède des avantages et des inconvénients. C’est notamment un appareil qui nécessite un entretien régulier, tant au niveau du poêle en lui-même, et du conduit d’évacuation. Le ramonage du conduit est essentiel, et est même obligatoire une fois par an, par un professionnel. Il est également conseillé de procéder à un ou deux ramonages supplémentaires pour vous chauffer en toute sécurité. Connaissiez-vous l’existence des pellets de ramonage Pyro Feu vendus au prix de 17,71 € sur Amazon ? Ces pellets ne remplaceront pas le ramonage mécanique obligatoire, mais peuvent vous aider à maintenir un conduit propre entre deux ramonages classiques. On vous explique pourquoi.

Les pellets de ramonage Pyro Feu, qu’est-ce que c’est ?

Ces pellets se présentent sous la forme de pellets classiques, mais ils sont conçus pour nettoyer votre conduit de cheminée. En effet, ils sont fabriqués à base de maïs, de chlorure d’ammonium et de sels métalliques qui, en brulant, vont venir nettoyer les moindres recoins de votre conduit. Les pellets de ramonage Pyro Feu se mélangent tout simplement à vos pellets de bois, et s’allument aussi de la même manière. Fabriqués en France, du côté d’Apt (84) siège de la marque Pyro Feu, l’entreprise conseille une utilisation toutes les deux semaines en période de chauffe. Une opération qui sera transparente pour vous puisque vous continuerez d’être chauffés, mais que votre conduit se nettoiera au fur et à mesure.

Pourquoi sont-ils efficaces ?

Ce produit est spécialement conçu pour l’entretien des poêles, inserts et chaudières à pellets, fonctionnant avec des granulés de bois, également connus sous le nom de pellets. Grâce à une destruction par catalyse efficace des dépôts de suie et de goudron, il assure le maintien d’un tirage optimal et d’un rendement optimal de vos appareils de chauffage. On appelle cela un « ramonage chimique », car les fumées dégagées par le brulage vont venir décoller la suie déposée sur le conduit. L’efficacité des pellets de ramonage réside aussi dans la capacité de la fumée, à accéder aux parties encrassées qu’un hérisson de ramonage ne pourrait pas atteindre (coude, interstice entre les raccords du conduit, etc.). De plus, il permet de traiter ce que l’on appelle le calcin, un résidu noir et vitrifié que le hérisson ne peut enlever.

Comment les utiliser ?

Pour utiliser efficacement ce produit, procédez de la manière suivante : faites fonctionner le poêle jusqu’à ce que la trémie ou le réservoir soit à moitié vide. Ensuite, videz le sac de granulés de ramonage dans le réservoir et complétez-le avec des granulés normaux. Réactivez le poêle pour permettre au produit d’agir. Après le traitement, lors du nettoyage du tiroir à cendres et de la chambre de combustion, il est normal d’observer une fine couche de poudre grise. Cette dernière résulte de la décomposition de la suie et du goudron, indiquant ainsi l’efficacité du ramonage chimique. Comme complément essentiel, le ramonage chimique contribue à garantir une sécurité optimale. Avez-vous déjà essayé ce type de pellets de ramonage ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Granulés Pellets de Ramonage 1kg - Entretien des Poêles, Inserts et Chaudières à Pellets - Destruction par Catalyse - pour Un Tirage et Un Rendement Optimaux - Fabrication Française - Pyrofeu Destruction par catalyse des dépôts de suie et de goudron permettant de conserver un tirage et un rendement optimaux : avec les granulés de ramonage Pyrofeu, vous entretiendrez en toute simplicité... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez