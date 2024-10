EDA invente la pelle à granulé avec tamis intégré, qui réduit l’encrassement des poêles à pellets

Le moment de rallumer le chauffage, et les poêles en tous genres est venu ! Le froid s’installe doucement, et pour ceux qui le peuvent, la chaleur d’un poêle à bois ou à granulés est plutôt agréable. Cette année, le chauffage aux granulés représente approximativement 2 millions de foyers sur les 7,5 millions qui se chauffent au bois, selon Propellet. Depuis quelques années, et malgré des prix vertigineux constatés en 2022, les pellets de bois, également appelés granulés de bois, sont devenus une option de chauffage populaire et écologique. Fabriqués à partir de sciure compressée, ils garantissent un rendement énergétique élevé tout en émettant peu de polluants. Néanmoins, afin de conserver leurs performances, il est recommandé de les « dépoussiérer » avant utilisation. Pour ce faire, je vous propose de découvrir un petit accessoire : la pelle à granulés Jura Montania XL, vendue 7,99 €* au lieu de 14,49 €. Découverte.

La pelle à granulés, un accessoire indispensable

Pour manipuler les pellets de manière efficace, la pelle à granulés Jura Montania XL de la marque EDA est un choix pratique. Cette pelle légère et ergonomique, d’une capacité de 2,4 litres, peut contenir jusqu’à 1,5 kg de pellets, facilitant ainsi le chargement rapide des poêles à granulés. Son innovation réside dans son système breveté : elle est équipée d’un tamis intégré qui filtre les poussières de bois, évitant par conséquent d’encrasser le poêle. Un accessoire qui peut sembler dérisoire, mais qui s’avère nécessaire pour ôter la poussière des pellets de bois, responsable d’un encrassement prématuré de votre poêle à pellets. La vitre, le brûleur et le conduit sont des pièces maîtresses qui se doivent de rester propres pour optimiser le chauffage, et la consommation de pellets de bois.

Le tamisage des pellets est important

Lorsqu’ils sont transportés, vos petits pellets s’entrechoquent et produisent de la poussière. Cette dernière, si elle se trouve dans le foyer, va générer plus de fumées, mais également rendre vos pellets énergétiquement parlant, moins efficaces. De plus, vous risquez, avec une production de fumées plus importante, un encrassement plus fréquent de votre poêle qui nécessitera un entretien plus fréquent, ramonage y compris.

En retirant les fines, le nom donné à la poussière, les pellets tamisés brûlent plus efficacement. La combustion est plus régulière et homogène, ce qui améliore le rendement énergétique et réduit la production de cendres. Ainsi, cela permet par ailleurs de maintenir une température plus stable dans la pièce.

Une fabrication française et un prix compétitif

En choisissant cette pelle à granulés, vous favorisez par ailleurs l’économie française et un savoir-faire local. Produite au cœur de la Plastics Vallée en France, la pelle Jura Montania XL est non seulement un produit local, mais elle est de plus, très abordable. Et, pour couronner le tout, elle affiche une belle promotion, en ce moment, puisqu’elle est disponible à 7,99 €* au lieu de 14,90 € sur Amazon. Plus de 1 000 unités ont été vendues le mois dernier, et les 839 commentaires clients déposés, mettent en avant sa solidité et sa facilité d’utilisation avec une note de 4,2/5. Et vous ? Utilisez-vous déjà ce type d’accessoires pour charger votre poêle à granulés ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

EDA - Pelle à Granulés Jura Montania XL 2,4 litres - pour 1,5 kg de Pellets - Noir, 19,3 x 16,5 x 21,9 cm PRATIQUE et LEGERE : pouvant contenir jusqu'à 1,5 kg de pellets (2,4 litres), la pelle à granulés Jura Montania XL vous permet de charger votre poêle à granules de façon rapide et efficace. PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 16 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez