Les granulés de bois Houtpellets sont à seulement 3,79 € (15 kg) dans cette boutique de bricolage

C’est peut-être votre dernière chance de dénicher des pellets de bois à prix raisonnables, avant que le froid s’installe et fasse augmenter la demande, et par conséquent, les prix. Pour cette promotion, c’est dans un magasin Brico Dépôt* qu’il faudra vous rendre. En effet, en ce moment et dans la limite des stocks disponibles, ils proposent les granulés de bois DINplus Woodpecker Houtpellets au prix de 3,79 €** le sac de 15 kilos. Nous sommes 7,5 millions selon l’ADEME à nous chauffer au bois, alors, il n’y en aura probablement pas pour tout le monde. Présentation.

Les granulés de bois Woodpecker Houtpellets

Les granulés de bois Woodpecker Houtpellets vendus chez Brico Dépôt affichent la norme de qualité DINplus et sont vendus en sacs de 15 kg. Cette norme est un gage de qualité, une référence, qui vous permet d’acquérir des pellets de qualité qui limiteront l’encrassement de votre poêle à pellets. Ils sont composés exclusivement de bois résineux pour une combustion homogène et une faible consommation de combustible. En termes de caractéristiques, ils présentent un faible taux d’humidité, à 10 %, garantissant un rendement énergétique optimal et une combustion efficace. Quant à leur taux de cendres, dans la mesure où ils sont certifiés DINplus, il ne dépasse pas 0,6 %.

Pourquoi choisir des pellets 100 % résineux ?

Choisir des pellets 100 % résineux présente plusieurs avantages. Leur composition à base de bois résineux garantit une combustion plus propre et plus efficace, car ce type de bois génère une chaleur plus élevée et produit moins de cendres. De plus, les résineux ont un faible taux d’humidité, ce qui améliore le rendement énergétique et la qualité de la combustion. En optant pour des pellets résineux, vous optimisez donc le fonctionnement de votre appareil de chauffage tout en réduisant son entretien et en maximisant vos économies d’énergie.

Et, comment les stocker ?

Les pellets de bois ne disposent pas de date limite d’utilisation, ils sont utilisables d’une année sur l’autre. Néanmoins, ils doivent absolument être à l’abri de l’humidité, leur pire ennemie. Pour ce faire, il est recommandé de les stocker sur une palette ou sur un socle qui les maintiendra élevés par rapport au sol. De plus, sauf si vous disposez d’un silo à pellets prévu à cet effet, il est conseillé de les conserver dans leurs sacs d’origine, dans un endroit aéré. Prévoyez de les recouvrir d’une bâche pour éviter l’altération du plastique par le soleil. En respectant ces conditions, vous devriez pouvoir les stocker sur plusieurs mois, voire plusieurs années.

