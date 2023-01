SweatTent : il invente un sauna portable et innovant en forme de tente qui se monte en trois minutes

Si vous avez déjà eu la chance de passer quelques heures dans un sauna, vous savez combien la chaleur qui s’en dégage est agréable. Existant depuis des siècles, le sauna séduit de nombreux utilisateurs par les bienfaits qu’il peut leur apporter. Détente, relaxation, mais également effets thérapeutiques qu’il n’est plus nécessaire de démontrer. Dans ces pièces réservées, de la vapeur chaude est diffusé par l’intermédiaire de pierres chauffées sur lesquelles on doit verser de l’eau. Pour certains concepteurs, le sauna est une source d’inspiration créative comme le SweatTent qui combine un sauna traditionnel et une tente pop-up ! De quoi vous autoriser une petite séance n’importe où ou presque.

SweatTent le sauna portable, qu’est-ce que c’est ?

Ce sauna nouvelle génération a été inventé par l’entreprise SweatTent, qui se donne pour mission d’apporter le luxe et les avantages d’un sauna dans votre jardin. Cette nouvelle conception du sauna traditionnelle s’inscrit dans la lignée des maisons pliables, rapidement montées et prêtes à être utilisées. Pour cet objet unique, c’est un peu pareil ! Le sauna SweatTent s’installe de partout comme à l’extérieur en trois minutes seulement. Son apparence ressemble à une tente de camping, fabriquée à partir de deux couches de tissu Oxford 210 D durable et résistant aux intempéries. Entre les deux couches de tissus se trouve une couche d’isolation. Le concepteur précise que les matériaux utilisés ne dégagent aucune vapeur de produits chimiques lorsqu’ils sont chauffés.

Quelques caractéristiques techniques du SweatTent

Le petit sauna portable ne pèse que 27 kg et ne prend que très peu de place dans le coffre de la voitureune fois plié. Il peut donc être emporté partout et résiste parfaitement aux intempéries. Si l’envie vous prend d’installer votre SweatTent sur un lac gelé du Canada, vous pourrez la satisfaire. Le sauna nouvelle génération est disponible en campagne de financement participatif sur Indiegogo au prix de 1 999 $ et sera livrable en mai prochain aux États-Unis seulement.

Le pack SweatTent comprend la tente, le poêle, les pierres à sauna et un support. Il dispose également d’un thermomètre pour contrôler la chaleur en temps réel ainsi que la durée de la séance. Le poêle en acier inoxydable produit une chaleur de 93° C au maximum en 30 min environ, soit la durée recommandée d’une séance de sauna !

Mais, au fait, qui a inventé le sauna ?

L'invention du sauna nous vient des peuples du nord et c'est presque une évidence. Il y a plus de 2 000 ans, ces peuples cherchaient un moyen de lutter contre les grands froids. C'est ainsi qu'ils ont imaginé des cabanes en bois fabriquées avec des troncs d'arbre et une cheminée. À partir du XIIᵉ siècle, les saunas prennent la forme de cabanes en rondins et se dotent de poêles en pierre, remplacés ensuite par des poêles à bois, puis des poêles électriques. Jusqu'à la fin du XIXᵉ siècle, le sauna étant considéré comme la pièce la plus propre de la maison et servait de salle d'accouchement pour accueillir les nouveau-nés, bien au chaud. Sauna signifie suer en finnois, et c'est bien le but d'un sauna : transpirer pour éliminer les toxines accumulées dans le corps. En Finlande, plus de 3 millions de saunas sont « en service » pour 5 millions d'habitants !