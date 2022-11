Ces quatre inventions (que nous utilisons tous les jours) ont été inventées par des peuples autochtones

Nous utilisons tous certaines matières ou objets qui font partie de nos vies quotidiennes… Bien sûr, les innovations autour des matériaux tels que l’asphalte ou le goudron nous laissent penser que nous inventons de nouvelles choses; pourtant, nous ne faisons qu’améliorer un concept déjà existant. Certaines inventions ont changé le monde et elles trouvent leurs origines au sein des peuples indigènes ou autochtones. Sans ces peuples qui ont cherché à améliorer leur quotidien, nous ne marcherions peut-être pas sur du goudron, ne connaîtrions pas le caoutchouc, la seringue ou encore les lunettes de ski… Retour sur ces quatre inventions et leurs origines.

Les lunettes de « soleil » par les Inuits…

Les Inuits sont un groupe de peuples autochtones culturellement similaires, habitant les régions arctiques et subarctiques du Groenland, du Labrador, du Québec, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et de l’Alaska. C’est presque naturellement pour protéger leurs yeux de la cécité que ces peuples du Grand Nord ont inventé des lunettes « de neige » … Bien sûr, elles ne ressemblaient en rien à celles que nous connaissons, mais étaient, en fait, dotées d’étroites fentes qui permettaient de limiter la quantité de lumière qui atteignait les yeux… Chaque membre de la communauté avait ses propres lunettes fabriquées, avec des os et du bois.

L’asphalte et le goudron par les Chumash

Les Chumash sont un peuple amérindien des régions côtières du centre et du sud de la Californie, dans certaines parties des actuels comtés de San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura et Los Angeles, s’étendant de Morro Bay au nord à Malibu au sud. En 8000 avant J-C, les Chumash recueillent sur le sol un bitume naturel suintant sous forme de boule de goudron qu’ils utilisaient pour fabriquer des outils et des récipients, puis les échangeait contre des victuailles. Avant de se retrouver sur nos routes, le bitume naturel servait donc à fabriquer des bateaux, bouteilles ou paniers parfaitement étanches, l’une des propriétés du bitume naturel.

La seringue par les Amérindiens…

Les peuples indigènes des Amériques appelés Amérindiens sont les habitants des Amériques avant l’arrivée des colons européens au 15e siècle, et les groupes ethniques qui s’identifient aujourd’hui à ces peuples. De nombreux peuples autochtones des Amériques étaient traditionnellement des chasseurs-cueilleurs et beaucoup le sont encore. Les Amérindiens ont inventé la seringue qu’ils fabriquaient à partir de vessies d’animaux, ainsi que d’os d’oiseaux aiguisés et évidés, de manière à les rendre creux. En 1853, l’écossais Alexander Wood, médecin de profession, introduisait une aiguille dans la seringue des Amérindiens pour administrer les médicaments dans toute l’Europe…

Le caoutchouc par les Olmèques

Les Olmèques faisaient partie de la plus ancienne grande civilisation méso-américaine connue. Après un développement progressif en Soconusco, ils ont occupé les basses terres tropicales des actuels États mexicains de Veracruz et Tabasco. En 1600 avant J-C, cette tribu indigène du Mexique commence à extraire la sève des arbres à caoutchouc situés sur leurs terres. Il se rendent vite compte de l’utilité du caoutchouc, mais commencent par fabriquer des balles pour pratiquer du sport. Plus tard, les mercenaires aztèques et mayas commencent à fabriquer des outils et des vêtements en caoutchouc… Il faudra cependant attendre 1839 pour que Charles Goodyear invente le processus de vulcanisation, qui conduira à la commercialisation du caoutchouc, puis des pneus etc.