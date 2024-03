La raison pour laquelle Google Images a été inventé est très surprenante (merci J.Lo)

Au départ, Google est un moteur de recherche qui naît en 1998 sous l’impulsion de Larry Page et Sergey Brin. Concrètement, vous tapez un mot, ou une expression, et Google vous renseigne sur la question. De plus, il vous indique des liens sur lesquels vous pourrez satisfaire votre curiosité. Ce moteur de recherche se limite donc à des mots et des expressions à sa « naissance ». Aujourd’hui, nous pouvons rechercher des vidéos, des images, et des livres qui correspondent à notre recherche. Mais, ce que l’on ne sait pas forcément, c’est comment Google Image est devenu indispensable. Connaissez-vous la chanteuse Jennifer Lopez ? Eh bien, même si elle est aux antipodes d’un programme informatique, elle serait responsable de la création de Google Image. Pourquoi ? On va tout vous expliquer.

Google Images inspiré par Jennifer Lopez, vraiment ?

Pour comprendre, remontons à l’année 2000, quand la chanteuse américaine se présente lors de la 42ᵉ édition des Grammy Awards. L’interprète de « On the Floor » se présente cette année-là sur le tapis rouge, vêtue d’une robe affriolante signée Versace ! Disons que son décolleté est à l’image de ses fesses, qui ont fait sa renommée, le journal Marie-France a même consacré un article sur « Le secret du fessier de J-Lo » ! La robe de Versace, donc, se trouve être décolletée, voire très décolletée, et elle intrigue les internautes. Au lendemain de cette cérémonie des Grammy Awards, ils sont des millions à rechercher l’image de cette robe, même si l’on n’en connaît pas réellement la raison. Quant aux journalistes, eux aussi semblaient très intéressés, et ils ont commencé à demander les images !

Cette photo à l’origine de Google Image, comment est-ce possible ?

En 2000, Google existe déjà, mais pas Google Image, et la recherche de la photo de Jennifer Lopez interpelle les dirigeants de Google qui se disent qu’il y a peut-être quelque chose à créer. En 2015, Eric Schmidt, directeur exécutif de la firme, expliquait sur le site Project Syndicate que cette recherche avait bien inspiré les ingénieurs de Google. Il explique : « à cette époque, cela représentait la requête la plus recherchée jamais enregistrée par le moteur de recherche, mais nous n’avions pas de certitude quant à fournir la juste information aux internautes tapants dans Google : la robe portée par J-Lo ». Ils décident alors de créer une sorte d’annexe à Google, qui permettrait aux internautes de rechercher des images. Mais, cette fois-ci, en ayant la certitude de la pertinence de leurs sources.

Google Images, que ferions-nous sans cette extension ?

Aujourd’hui, nous pouvons donc remercier Jennifer Lopez, qui, sans le savoir, est à l’origine de cette formidable invention. Depuis la création en 2001, des milliards d’images sont disponibles en moins de temps qu’il ne faut pour y penser… Google Images est disponible dans de nombreuses langues étrangères et nous permet de savoir ce qu’est n’importe quel objet dont on ignore même l’existence. Et, il vous autorise même à retrouver de vieilles photos de vous, que vous avez peut-être même oublié, simplement en tapant votre nom et votre prénom ! Mais, attention, certaines de vos anciennes photos, pourraient vous choquer ! Étiez-vous au courant de cette histoire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .