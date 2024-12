Vieille de 5 500 ans, l’invention de la roue serait européenne et bien plus ancienne qu’on le pensait

Que ce soit votre vélo ou votre voiture, ces véhicules roulent grâce à des roues ! Ces roues, on les trouve partout et elles sont l’une des inventions qui ont changé le cours de l’histoire. Roues à aube, roues pour les engrenages, roue de turbine, roue à rayons, roues à disques, il est impossible de toutes les lister. On a longtemps cru que la roue était une invention venue de Mésopotamie (Irak). Une nouvelle étude et de nouvelles découvertes suggèrent que les scientifiques ont jusque-là fait fausse route ! En réalité, l’invention serait celle de peuple vivant dans les Carpates, en Europe de l’Est. Retour sur l’incroyable chamboulement sur la paternité de la roue !

L’invention de la roue : ce que l’on croyait

Les premières roues apparues en Europe, notamment en Grèce, étaient destinées aux chariots, et, en Inde, elles facilitaient le travail textile en permettant de filer les fibres. En Europe de l’Est, elles servaient surtout à fabriquer des jouets. Longtemps, on a cru que l’invention de la roue venait de Sumer, région antique, située à l’extrême sud de la Mésopotamie antique (actuel Irak) avec des pictogrammes datant du IVe millénaire av. J.-C. En 1974, une nouvelle découverte estime que finalement, l’invention de la roue revient à la Pologne, en 3 500 av. J.-C., à la suite du Pot de Bronocice, représentant un chariot à roue. La roue moderne, elle, remplie d’air, date de 1845 et est attribuée à William Thomson. Et, quand Charles Goodyear breveta la vulcanisation du caoutchouc, il améliore la roue pour qu’elle devienne « pneu », mais c’est John Boyd Dunlop en 1887 qui créa une version de la roue en caoutchouc, lançant le développement de la roue contemporaine.

Une nouvelle étude qui revient sur l’origine de la roue

Une nouvelle étude vient relancer le débat sur les origines de la roue, cette invention fondamentale pour les sociétés néolithiques. Publiée par la Royal Society, elle utilise des modélisations informatiques pour analyser des preuves archéologiques et révèle que la roue aurait été utilisée dans les Carpates il y a environ 6 000 ans, soit vers 3 900 av. J.-C. Jusqu’alors, la Mésopotamie était souvent considérée comme le berceau de la roue, notamment pour le transport de matériaux à l’aide de rondins. Cependant, d’autres indices suggèrent que l’invention pourrait aussi provenir d’Anatolie ou de villages lacustres ukrainiens. Les chercheurs estiment même que plusieurs civilisations auraient pu découvrir indépendamment le principe de la roue, chacune adaptée aux besoins et au terrain de son environnement.

La roue ne serait pas l’invention la plus essentielle

Une étude de l’université de Liverpool met en lumière l’importance du manche comme invention majeure de l’humanité. Datant de 500 000 ans, bien avant la roue (6 000 ans), le manche a transformé les outils primitifs en instruments plus précis et efficaces. Nos ancêtres utilisaient des pierres tranchantes pour diverses tâches. Cependant, l’ajout d’un manche a permis d’augmenter la force et la précision, tout en réduisant l’effort musculaire nécessaire. Les chercheurs ont expérimenté avec des volontaires utilisant des outils, avec et sans manches, et ont observé une réduction de la fatigue et une meilleure amplitude de mouvement avec un manche.

Cette pratique, appelée « hafting », a amélioré la biomécanique des outils et favorisé leur adoption à grande échelle, facilitant des activités essentielles pour la survie humaine. L’étude conclut que le manche, bien qu’ordinaire, a joué un rôle crucial dans le développement des capacités humaines. Retrouvez l’intégralité de notre analyse de l’étude dans l’article que nous avions consacré à ce sujet. Alors ? Selon vous, quelle est l’invention la plus importante : la roue ou le manche ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .