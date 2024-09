Le passeport, une invention de l’Égypte antique vieille de 3 500 ans

Lorsque l’on voyage au-delà des frontières de l’Europe, il est nécessaire de détenir un « Passeport ». En 2023, 7 millions de passeports ont été délivrés, soit 29,6 % de plus qu’en 2022, en France, selon le site ants.gouv.fr. Nous pourrions penser qu’il s’agit d’une invention récente, arrivée avec l’apparition de l’aéronautique et des vols commerciaux, qui embarquent les voyageurs de plus en plus loin. Le premier vol commercial a un peu plus de 100 ans, puisqu’il a eu lieu le 1ᵉʳ janvier 1914 de St. Petersburg à Tampa, en Floride (USA). Or, l’apparition du passeport remonterait à plus de 3 500 ans, comme l’atteste Patrick Bixby, professeur à l’université d’État de l’Arizona, dans une interview accordée à la BBC. Retour sur cette extraordinaire invention qui nous procure la liberté de voyager à travers le monde entier.

Quelles sont les premières traces du passeport ?

Selon le spécialiste américain, cité en introduction, les premières traces du passeport, remonteraient à plus de 3 500 ans. Bien entendu, il ne s’agit pas du passeport que l’on connaît actuellement, mais dans l’Égypte Antique, des messagers portaient sur eux, des tablettes d’argile à remettre aux souverains qu’ils desservaient. Ainsi, le souverain savait de quelle contrée le messager venait, et surtout, qu’il n’était pas un citoyen de son fief. Néanmoins, le passeport « moderne », ressemblant à celui que nous utilisons aujourd’hui, apparaîtra, lui, au XVIIIe siècle, lorsque les États deviendront des Nations.

Comment étaient les passeports à leur naissance ?

Aujourd’hui, biométriques, réputés infalsifiables (CQFD), les passeports d’antan ne comportaient pas de photo, mais uniquement quelques descriptions succinctes : « nez moyen » ou « teint clair », « yeux foncés » rendant l’identification aléatoire. Ce n’est qu’au XXe siècle, notamment lors de la Première Guerre mondiale, que les gouvernements commencent à prendre plus au sérieux les contrôles d’identité. En 1920, les premières normes universelles pour les passeports sont adoptés, y compris des spécifications sur leur taille, leur forme et leur contenu. C’est l’un des moments clés dans l’évolution de ce document devenu incontournable pour le voyage moderne. Aujourd’hui, le passeport est tellement précis et entré dans l’intimité des citoyens, qu’il pose la question du respect de la liberté individuelle. Tracés, classés, scrutés, sommes-nous tous surveillés à outrance ? Je vous laisse en juger !

Les passeports, un moyen de contrôle, mais pas seulement

Le mot « passeport » apparaît dans la langue française au XIXe siècle et devient individuel. Avant cette date, il était surtout réservé aux marchands et visait à assurer leur sécurité durant leurs déplacements. Lorsque les passeports deviennent individuels, au Moyen Âge, les États renforcent les contrôles des populations, afin d’éviter les migrations trop importantes.

Le passeport devient alors un outil non seulement pour garantir la protection des citoyens en déplacement. Et, par ailleurs, pour contrôler les migrations internes et externes, et s’assurer de la conscription militaire, du paiement des impôts, et de la surveillance des déplacements de main-d’œuvre. Et, vous ? Votre passeport est-il plutôt bien fourni, ou vous sert-il uniquement de pièce d’identité, comme moi ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .