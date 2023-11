Test de la Yadea KS6 Pro, une petite trottinette électrique parfaite pour les déplacements en milieu urbain

Le Black Friday approche à grands pas, et ce sera l’occasion de prévoir vos futurs cadeaux de Noël ! Mais pourquoi attendre le 24 novembre pour faire de bonnes affaires ? Si vous recherchez une trottinette électrique, Yadea vous propose la KS6 Pro avec une réduction de 200 € dès le 17 novembre et jusqu’au 27 novembre inclus. Après le test de la Yadea ElitePrime que nous vous avons présenté il y a quelques semaines, voici celui de sa petite sœur, la KS6 Pro. Une trottinette plus petite, élégamment conçue, pliante et très pratique à utiliser. Vous souhaitez en savoir plus avant de craquer pour elle, voici notre retour d’expérience. Et vous allez voir qu’elle est abordable et qualitative. C’est parti pour la découverte !

Déballage et montage

La trottinette est livrée dans un carton de taille moyenne et cette dernière est parfaitement protégée. La trottinette électrique est déjà assemblée, vous n’aurez qu’à brancher le cordon du guidon à celui de la potence et solidariser cette dernière à l’aide des six vis fournies. La clé Allen nécessaire pour le montage est également présente dans le packaging. Nous retrouverons de plus à l’intérieur du carton une notice d’utilisation ainsi qu’un chargeur et son cordon.

Les éléments fournis avec la trottinette.

L’assemblage de la potence au guidon.

Présentation de la trottinette Yadea KS6 Pro

La trottinette électrique Yadea KS6 Pro incarne le mélange parfait entre des performances de pointe et une conception intelligente. Avec elle, vos trajets urbains, puisqu’elle se destine plutôt à la ville, seront facilités. Elle dispose d’une autonomie (sur le papier) longue portée atteignant jusqu’à 55 km et s’équipe d’un système de gestion intelligent de la batterie, Intelligent-BMS, qui garantit une utilisation efficace de l’énergie, prolongeant ainsi la vie de la batterie. Ces performances dépendront évidemment de votre style de conduite et de votre poids. Côté moteur, on retrouve un puissant modèle de 800 W, situé dans le moyeu arrière, qui garantit une accélération puissante et un bon confort de conduite. Avec une durée de vie du moteur dépassant 3 000 h, cette trottinette garantit une performance durable.

Elle peut grimper des pentes allant jusqu’à 20 %, un atout pour les utilisateurs en milieu urbain. De plus, le système de suspension de la Yadea KS6 Pro est conçu pour une absorption optimale des chocs. La fourche avant utilise un amortissement à ressort linéaire, assurant une absorption uniforme des chocs et une conduite stable. Grâce à cette conception, la trottinette peut continuellement surmonter 100 000 obstacles de 20 mm avec une charge de 110 kg.

De ce fait, elle peut aussi s’attaquer aux terrains plus sinueux ou escarpés. Pour les pneus, Yadea a choisi des pneus sans chambre à air de 10 pouces pour la trottinette KS6 Pro. Ces derniers sont équipés d’un gel spécial à l’intérieur, assurant une « auto-guérison » face à d’éventuels clous ou objets pointus. Ces pneus antidérapants garantissent une meilleure adhérence, assurant ainsi une conduite plus sûre et confortable.

Que faut-il savoir de plus sur la trottinette électrique KS6 Pro ?

La trottinette Yadea KS6 Pro se dote d’un système de freinage triple qui se compose d’un frein à tambour à l’avant, d’un frein à disque à l’arrière et d’un frein électrique. Le frein à disque à cylindre opposé à double effet haute performance permet un contrôle de force bidirectionnel. Ceci assure, en toute circonstance, et même en cas d’urgence, un freinage efficace et une conduite sécurisée, en évitant la déviation du disque.

Pour suivre et contrôler vos déplacements, la Yadea KS6 Pro se dote d’un écran digital multicolore LED qui fournit des informations de conduite essentielles telles que la vitesse, le niveau de batterie, l’état des phares, etc. Un simple bouton permet de commuter les modes de conduite, d’allumer/éteindre les phares, d’activer le régulateur de vitesse, et bien plus encore. Bien entendu, la KS6 Pro est une trottinette connectable en Bluetooth, ce qui lui permet d’obtenir quelques fonctionnalités supplémentaires.

Ainsi, elle dispose, via Bluetooth, d’un régulateur de vitesse, d’un commutateur de vitesse et de l’affichage de la puissance, entre autres. Yadea n’a pas lésiné sur la qualité avec l’arrivée d’un châssis en alliage d’aluminium de qualité aéronautique qui a été soumis à 43 tests rigoureux tels que les vibrations, les chutes latérales, les chutes, les impacts, la charge, etc. Des défis qu’elle a relevés haut-la-main.

La facilité d’utilisation est également au cœur de la conception, avec la possibilité de plier et de ranger la trottinette facilement dans les coffres de voiture et autres espaces compacts.

Les câbles cachés à l’intérieur du tube évitent les accrochages à des objets extérieurs, améliorant ainsi la sécurité de la conduite. Enfin, l’esthétique de la trottinette KS6 Pro ne passe pas inaperçue, avec une texture mate sur la surface du corps privilégiant une apparence générale propre et bien rangée.

Le plateau antidérapant, plus large, assure une expérience de conduite stable, même sur des surfaces variées.

Conclusion

La trottinette électrique Yadea KS6 Pro est beaucoup plus petite et légère que la Yadea ElitePrime que nous avons testée en septembre 2023. Cette dernière se destine surtout à une utilisation urbaine. Elle est légère et très compacte une fois repliée. La stabilité est excellente et l’accélération se situe plutôt dans la moyenne, ni trop lente ni trop agressive. Elle dispose d’une excellente autonomie et le design est relativement classique, à part peut être le garde-boue arrière qui est assez original.

Pour le tarif, la trottinette électrique Yadea KS6 Pro est actuellement au prix de 599 € au lieu de 799 € sur Amazon (offre valable jusqu’au 27 novembre 2023 inclus). Un tarif très correct par ses performantes et les finitions du produit qui sont excellentes.

Les plus

Légère

Des finitions parfaites

Une bonne autonomie

Les moins

Une application succincte

Toutes ses caractéristiques techniques :

Yadea Trottinette KS6 Pro

Dimensions (L×L×H) : 1192×522×1257 mm

Poids net : 21,6 kg

Absorption des chocs

Amortissement de la fourche + amortissement des pneus

Mode de freinage : double frein à disque, frein à tambour et frein électrique

Moteur puissance maximale : 800 W

Autonomie S-Mode : environ 40 km*

Autonomie mode D : environ 55 km**

Pente maximale : 20 %

Charge maximale : 110 kg

Pneus tubeless auto-réparateurs de 10 pouces

Puissance nominale : 500 W

Capacité de la batterie : 36 V CC 15,3 Ah

Vitesse maximale 25 km/h homologation européenne

* Autonomie D-Mode : Testé en roulant avec une batterie pleine, une charge de 75 kg (165 lbs), 25 °C (77°F), à une vitesse de 15 km/h (9,3 mph) en moyenne.

** Autonomie S-Mode : Testé en roulant avec une batterie pleine, une charge de 75 kg (165 lbs), à 25 °C (77°F), à une vitesse de 25 km/h (15,5 mph) en moyenne.

* Certains des facteurs qui affectent l’autonomie incluent la vitesse, la charge, le nombre de démarrages et d’arrêts, la température ambiante, etc.

À propos de la marque Yadea

L’entreprise Yadea a été fondée en 2001, et, en 20 années d’existence, elle est devenue l’une des leaders mondiaux dans le domaine. Ayant occupé la première place mondiale, pendant six années consécutives, sur le marché des deux-roues électriques, elle est désormais incontournable et connue des amateurs. Yadea propose des trottinettes électriques comme celle que nous venons de vous présenter, et par ailleurs des scooters et bien entendu, des vélos électriques. Son leitmotiv étant de proposer toujours de nouvelles innovations pour permettre à ses clients de se déplacer facilement tout en restant respectueux de l’environnement. L’innovation et la technologie sont les valeurs fondamentales de l’entreprise et Yadea s’engage à procurer des solutions de mobilité électrique supérieures à l’échelle mondiale, tout en respectant scrupuleusement les normes de chaque pays. L’entreprise concentre tous ses efforts sur la recherche et le développement avec des équipes formées, et à la pointe des nouvelles technologies. Et, vous retrouverez cette marque partout dans le monde ou presque. Yadea c’est :

Un présence dans plus de 100 pays et régions

Plus de 70 millions d’utilisateurs dans le monde

4 000 distributeurs

40 000 détaillants

6 centres de conception de niveau national

2 laboratoires nationaux CNAS

1 000 membres du personnel de R & D

1 800 brevets nationaux.

Enfin, la satisfaction de la clientèle étant une priorité absolue, il est à noter que Yadea garantit un service de réparation gratuit pendant deux ans à compter de la date d’achat pour tous ses modèles, démontrant ainsi son engagement envers la satisfaction et la tranquillité d’esprit de ses clients.

