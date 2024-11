Black Friday : 40 % de réduction sur les stations météo, serrures connectées et robots aspirateurs SwitchBot.

Et, voilà, nous y sommes ! Le Black Friday débutera demain, le 22 novembre, en France. Chez SwitchBot, ils n’ont pas attendu le vendredi pour lancer des promotions exceptionnelles ! En effet, le Black Friday commence pour vous dès aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 2 décembre inclus. Dix jours pour réaliser LES affaires de l’année, sur divers produits connectés, intelligents et innovants, les valeurs phares de la marque SwitchBot…

La station météo connectée Meter Pro

Le SwitchBot Meter Pro est un outil qui permet des relevés précis de température et d’humidité grâce à ses capteurs suisses, avec des prévisions locales accessibles via les Hubs SwitchBot. Il peut également se connecter au SwitchBot Outdoor Meter pour fournir des données extérieures complémentaires. En parallèle, le modèle avec moniteur de CO2 utilise la technologie NDIR pour mesurer avec précision la qualité de l’air en temps réel. Voici les prix annoncés pour le Black Friday : le pack Meter Pro+Outdoor Meter+Hub Mini Matter Enabled est au prix de 59,99 € au lieu de 74,99 € (-20 %) sur le site officiel SwitchBot ou sur Amazon. Le modèle Meter Pro est au prix de 52,49 € au lieu de 69,99 € (-25 %) sur le site officiel SwitchBot ou sur Amazon.

La serrure Pro (Lock Pro) + Keypad Touch + Hub Mini compatible avec Matter

Si vous cherchez à améliorer la sécurité de votre domicile, c’est peut-être cette serrure connectée (testée ici) qu’il vous faut. Elle dispose d’une autonomie de 9 mois, soit 1,5 fois plus longue que les serrures connectées de même gamme. En ajoutant un double pack d’alimentation, vous pouvez prolonger cette autonomie à 12 mois. La Serrure Pro, utilisée avec un Keypad Touch et un Hub Mini compatible Matter, propose jusqu’à 15 méthodes de déverrouillage, dont empreinte digitale, code d’accès, application mobile et commandes vocales. Elle permet une entrée sans clé, un accès à distance et des notifications en temps réel, tout en étant compatible avec la plupart des serrures. Facile à installer, elle ne nécessite ni outils supplémentaires ni modifications de porte. Pour le Black Friday, la serrure Pro (Lock Pro) + Keypad Touch + Hub Mini compatible avec Matter est au prix de 179,99 € au lieu de 239,99 € (25 %) sur le site officiel SwitchBot ou sur Amazon.

Le robot de nettoyage de sols S10

Le S10 est un robot de nettoyage entièrement automatisé (testé ici) avec une double station qui propose remplissage, drainage et vidange automatiques pour un entretien sans effort. Il dispose d’une aspiration puissante de 6 500 Pa, d’une serpillière RevoRoll™ et d’une navigation avancée pour un nettoyage précis et efficace. Sa technologie unique RinseSync™ permet de laver automatiquement la serpillière pendant le nettoyage, réduisant la contamination et augmentant la commodité. Le robot de nettoyage de sols S10 est, pour le Black Friday, au prix de 679,99 € au lieu de 1099,99 € (38 %) sur le site officiel SwitchBot ou sur Amazon.

Le mini-aspirateur robot K10+ Pro

Vous cherchez un aspirateur capable d’aspirer les moindres recoins et les bords de vos pièces, le mini-aspirateur Robot SwitchBot K10+ Pro (testé ici) est celui qu’il vous faut ! Avec un diamètre de 24,8 cm et une hauteur de 9,2 cm, il accède facilement aux espaces restreints comme sous les meubles ou dans les zones étroites. Et, c’est son capteur PSD amélioré qui détectera avec précision les bords des murs et des coins, même près des pieds des meubles. Associé à une brosse de bord rapide tournant à 200 tours/minute, il garantit un nettoyage puissant et efficace. Pour le Black Friday, le mini-aspirateur robot K10+ Pro est au prix de 399,99 € au lieu de 599,99 € (-33 %) sur le site officiel SwitchBot ou sur Amazon.

Le SwitchBot Curtain 3

Certains penseront qu’un objet pour ouvrir et fermer les rideaux est un gadget inutile ! Et, c’est une erreur, car nous sommes nombreux à ne pas fermer les rideaux par flemme. Mais, je pense aussi aux personnes âgées ou en situation de handicap qui ont besoin d’une aide extérieure pour réaliser cette opération toute simple. Le petit SwitchBot Curtain 3 est là pour réaliser cette tâche et redonner de l’autonomie à ces personnes. Il s’installe en quelques minutes sur des rideaux jusqu’à 15 kilos et se pilote par la voix (Alexa, Siri ou Google), ou par le biais de votre smartphone ou de sa télécommande. De plus, il se recharge via un panneau solaire et ne sera donc jamais à court de batterie. Un mini prix pour cet accessoire, ô combien utile lorsque l’on ne peut pas se déplacer… Pour le Black Friday, le SwitchBot Curtain 3 est au prix de 67,49 € au lieu de 89,99 € (- 25 %) sur le site officiel SwitchBot ou sur Amazon.

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur avec ces cinq produits phares, sachez que d’autres offres sont proposées pour le Black Friday par SwitchBot. En effet, les offres Black Friday de SwitchBot se déroulent du 21 novembre au 2 décembre 2024. Pour découvrir les promotions et terminer votre installation domotique, rendez-vous sur la boutique SwitchBot sur Amazon FR ou sur leur site officiel. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .