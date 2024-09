SwitchBot K10+ Pro, je teste le plus petit aspirateur robot du monde disponible sur le marché

Je dois vous annoncer deux nouvelles : une bonne et une mauvaise ! La mauvaise nouvelle avec la fin des vacances, est que votre maison, laissée seule pendant quelques semaines, a besoin d’un coup de propre avant la rentrée. La bonne nouvelle, c’est la sortie du nouvel aspirateur SwitchBot, le K10+ Pro, spécialiste des coins et des recoins ainsi que des endroits inaccessibles. Une version améliorée du SwitchBot K10+ que j’ai personnellement testé en mars dernier. J’ai eu la chance de le recevoir en avant-première, pour pouvoir le tester, il me fait gagner un temps fou à l’étage… C’est simple : il se débrouille comme un grand ! Vendu au prix 419,99 € au lieu de 599 €, offrez-vous quelques heures de répit, toute l’année, et abordez sereinement la rentrée avec le SwitchBot K10+ Pro. Voici mon retour d’expérience.

Déballage et design

L’aspirateur robot SwitchBot K10+ Pro est livré dans un tout petit carton, donnant un aperçu rapide de sa taille réduite. Le produit est parfaitement emballé et très bien protégé.

L’aspirateur est livré avec sa propre station de vidange et de recharge, deux balais (un de rechange) quelques notices d’utilisation, ainsi que des serpillère humides.

Je vous ajoute une photo comparative avec son grand frère, le SwitchBot S10 (testé ici) afin de pouvoir vous rendre compte de ses dimensions très compactes.

Quels sont les points forts du nouveau SwitchBot K10+ Pro ?

SwitchBot a souhaité améliorer la version précédente (testée ici), avec un aspirateur spécialiste des coins et des recoins. Sa petite taille n’enlève rien de sa puissance, et elle le rend assez impressionnant pour se glisser sous les meubles, ou sous les lits, et en ressortir dans se coincer. À l’heure actuelle, il est même considéré comme le plus petit aspirateur robot au monde ! Que ce soient les moutons sous le lit, les cheveux longs, ou les poils d’animaux, il est capable de tout aspirer grâce à une brosse en caoutchouc anti-emmêlement et à un capteur de détection et de position (PSD). Sa taille fine et sa puissance sont vraiment de réels atouts, car je ne l’ai jamais retrouvé, bloqué sous un lit, par exemple. Ce n’est généralement pas le cas d’autres aspirateurs robots, trop hauts pour s’y glisser.

Les coins et les bords des pièces ne lui résisteront pas !

Petit, mais puissant, c’est ainsi que je pourrais qualifier le mini aspirateur robot SwitchBot K10+ Pro. Avec un diamètre de seulement 24,8 cm, mais surtout une hauteur de 9,2 cm, il peut se glisser sous les tables basses, entre les pieds d’une chaise ou sous un lit, et même sous ma chaise de bureau. Soyons honnêtes, habituellement les chaises de bureau sont inaccessibles aux aspirateurs robots qui butent sur les pieds à roulettes.

Le capteur PSD entre alors en jeu, lorsqu’il s’agit de détecter les murs des pièces et les pieds de meubles. Dès qu’il les détecte, il « sait » qu’il doit tourner autour ou se rapprocher au maximum du bord du mur, et augmenter sa vitesse à 200 tours/ minute pour la brosse de bord.

Comment perçoit-il l’environnement dans lequel il évolue ?

Que seraient les aspirateurs robots sans la technologie Lidar ? Bien entendu, le K10+ Pro l’embarque avec lui, ainsi qu’un capteur PSD pour une perception précise de son environnement. Ces deux technologies de pointe, lui procurent une cartographie détaillée accompagnée d’une analyse en temps réel de la pièce qu’il doit entretenir. Grâce à cette perception améliorée, le K10+ Pro peut naviguer avec une grande précision parmi les meubles, objets et autres obstacles.

Les risques de collision ne sont jamais totalement écartés, mais ils sont grandement minimisés. De plus, il ne se contente pas d’éviter les objets, il peut aussi optimiser ses trajets afin d’obtenir un nettoyage plus efficace, et plus économe pour sa batterie. Et, ce n’est pas tout ! En effet, il s’équipe aussi d’un capteur de vide, particulièrement sensible, veille à ce que l’appareil détecte rapidement les escaliers ou les bords, lui permettant d’éviter les chutes accidentelles. Si vos pièces sont quelque peu « biscornues », c’est au K10+ Pro que vous devriez confier leur nettoyage.

Et, vous pouvez même dormir pendant qu’il travaille !

Si vous êtes en pleine sieste alors qu’il se met au travail, vous ne devriez même pas vous apercevoir qu’il travaille. Pour réduire au maximum les bruits, il se dote de la technologie de réduction du bruit amélioré SilenTech™. Cette technologie embarquée réduit considérablement le bruit lors du nettoyage, le ramenant à seulement 45 dB en mode silencieux (sur le papier), soit à peine plus qu’une conversation chuchotée dans une bibliothèque estimée à 40 dB et bien moins qu’une tondeuse à gazon (90 dB). S’il passe pendant la sieste de votre petit dernier, il ne devrait même pas se réveiller ! Dans les faits, le niveau se situe plutôt de 60 à 70 dB en puissance maximale, ce qui reste extrêmement correct.

De plus, pour améliorer encore le confort de l’utilisateur, le mode « Ne pas déranger » vient ajouter une nouvelle dimension au confort de vie. Ce mode intelligent permet de planifier les sessions de nettoyage en fonction de votre emploi du temps, évitant toute perturbation durant les heures de travail, les moments de repos, ou encore la nuit. Sa puissance reste la même, mais il se met en sourdine pour ne pas vous déranger pendant que vous prenez une pause lecture, ou que vous télétravaillez.

Batterie, puissance d’aspiration, autonomie, ce qu’il faut savoir

Un autre avantage du mini K10+ Pro : sa facilité à l’entretenir et à le piloter. Comme je vous l’ai dit, il peut, grâce à la dernière technologie de navigation intelligente SLAM, cartographier et planifier dynamiquement ses parcours de nettoyage pour couvrir efficacement chaque recoin de votre maison. Sa puissance d’aspiration de 3 000 Pa est assez impressionnante au regard de sa petite taille, comme son autonomie d’ailleurs, qui est de 150 minutes en une seule charge. Enfin, et cela est peut-être l’une des innovations qui m’a le plus interpellé, il nettoie la pièce en quatre étapes.

Tout d’abord, il consolide la poussière et les cheveux éparpillés au sol, puis il soulève ces particules des surfaces, qu’il s’agisse de sols ou de tapis. Ensuite, il aspire la poussière et les cheveux flottant dans l’air, pour finalement les capturer dans son bac à poussière intégré. Un bac à poussière qui ne vous demandera que très peu de maintenance puisqu’il dispose d’une contenance de 4 litres. La marque préconise un vidage tous les 90 jours, en fonction de l’état de vos sols, bien entendu. Si vous hébergez plusieurs animaux de compagnie, il est fort probable que vous deviez le vider plus fréquemment.

Conclusion

Petit, puissant et agile, le SwitchBot K10+ Pro est un excellent aspirateur robot, parfait pour nettoyer les petites habitations. Commercialisé seulement depuis le 14 août dernier, ce mini aspirateur laveur, idéal pour les appartements ou les maisons de taille moyenne, est disponible au tarif de 419,99 € au lieu de 599 € sur le site officiel eu.switch-bot.com, et bientôt sur Amazon. Si vous recherchez la performance et la discrétion, c’est peut-être l’aspirateur autonome dont vous avez besoin.

Les plus

Compact

Puissant

Silencieux

Les moins

Le système de lavage humide avec des lingettes

Toutes les caractéristiques techniques

Dimensions : 248×248×92 (mm)

Zones de nettoyage couvertes : zones étroites (tables et chaises, chaises de cuisine, chaises de bureau)

Zones basses : canapés, bibliothèques, lits

Murs et interstices : pieds de meubles, plinthes de murs, coins de pièce

Évitement d’obstacles : radar LDS, capteur de distance PSD

Aspiration : brosse anti-enchevêtrement / Puissance : 3 000 Pa

Tampon de serpillière jetable

Vidange automatique : grande capacité de 4 L / sac à poussière antibactérien

Réduction du bruit : SilenTech™ / Capteur de distance PSD / Mode ne pas déranger

Compatibilité : Matter, Alexa, Google Home, Raccourcis Siri

SwitchBot K10+ Pro Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Nettoyage humide Niveau sonore de l’aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Petit mais très costaud ! Petit, puissant et agile, le SwitchBot K10+ Pro est un excellent aspirateur robot, parfait pour nettoyer les petites habitations. Commercialisé seulement depuis le 14 août dernier, ce mini aspirateur laveur, idéal pour les appartements ou les maisons de taille moyenne, est disponible au tarif de 419,99 € au lieu de 599 € sur le site officiel eu.switch-bot.com, , et bientôt sur Amazon. Si vous recherchez la performance et la discrétion, c’est peut-être l’aspirateur autonome dont vous avez besoin. User Rating: Be the first one !