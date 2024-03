Nous avons testé le mini aspirateur robot SwitchBot K10+, voici notre avis (le plus petit de sa catégorie)

Faites-vous partie de celles et ceux qui pratiquent le « ménage de printemps » ? Cette habitude qui aurait pour origine la fête de Norouz, le Nouvel An iranien, se dit en persan « khāne-takānī » littéralement « secouer la maison ». Pour vous aider dans cette tâche chronophage, mais également dans votre petit ménage quotidien, nous vous proposons de découvrir le mini aspirateur robot K10+ lancé par la marque SwitchBot en novembre dernier. Pour certains la marque ne sera pas inconnue puisqu’elle est spécialisée dans la domotique. Le mini aspirateur K10+ que nous avons pu tester est un élargissement intéressant de leur gamme. Vendu au prix de 324,99 € avec le bon de réduction 5YROBOTK10 (35 % de réduction au total) jusqu’au 25 mars 2024, il allie puissance, modernité et autonomie. Voici notre retour d’expérience de cet aspirateur que l’on pourrait qualifier de « petit, mais robuste ». Découverte.

Déballage, design et installation

Le mini aspirateur robot SwitchBot K10+ est livré dans un double petit carton. L’appareil est parfaitement emballé et protégé

On retrouve à l’intérieur du packaging le fameux aspirateur ainsi que sa base de vidange et de rechargement, deux balais, deux sacs à poussière, un filtre HEPA de rechange et 10 lingettes humides, ainsi qu’une notice et un guide de démarrage rapide. L’installation est rapide, il suffit de presser le bouton home et power pendant quelques secondes pour l’appairer à son application dédiée. Nous avons dû répéter l’opération deux fois, car il n’était pas détecté au premier essai. Pensez également à le paramétrer sur le wifi en 2,4 GHz.

Nous avons rencontré un petit souci au premier démarrage. En effet, le robot ne retrouvait pas sa base pour se recharger. C’est entièrement notre faute, nous avons oublié de retirer le film de protection de la base (alors que c’est bien indiqué dans la notice). Cette dernière rend la base totalement invisible pour l’aspirateur (ne faites pas comme nous).

Quels sont les points forts du SwitchBot Mini Robot Aspirateur K10+ ?

Nous reviendrons plus en détail sur certaines de ces caractéristiques, mais voici ce qu’il faut retenir de ce mini aspirateur, qui n’a de « mini » que le nom ! Avec lui, place à une aspiration puissante de 2500 Pa, idéale pour éliminer la saleté et les particules fines sur tous les types de sols. Son niveau sonore ultra bas de 48 dB garantit un nettoyage pendant la sieste, ou durant le visionnage de votre série préférée. Un autre point fort se trouve dans sa compatibilité, puisqu’il l’est avec le WiFi 2.4G, une application dédiée ou avec la commande vocale via Alexa.

En termes de navigation, il s’équipe évidemment de la technologie LiDAR qui lui permet de cartographier, avec une extrême précision, votre espace, évitant les collisions inutiles avec les meubles. Doté d’un réservoir de 4 litres, il peut stocker la poussière jusqu’à 70 jours de nettoyage, et l’évacuera lui-même d’ailleurs lorsqu’il retournera à la base. Adaptable à toutes les surfaces, ce robot aspirateur polyvalent garantit une maison impeccable, qu’il s’agisse de poils d’animaux, de tapis épais ou de sols durs. Polyvalent, rien ne l’arrêtera et pourra aussi gérer lui-même les plages de nettoyage que vous aurez programmées.

Quelles sont les caractéristiques avancées du SwitchBot Mini Robot Aspirateur K10+ ?

Le SwitchBot Mini Robot Aspirateur K10+ se distingue par sa conception compacte et ses fonctionnalités innovantes. Mesurant seulement 24,8 x 24,8 × 9,2 centimètres, il est 50 % plus petit que les aspirateurs traditionnels, ce qui lui permet d’atteindre facilement les coins et les endroits difficiles d’accès. Doté d’un algorithme LiDAR avancé, il localise avec précision les zones à nettoyer, améliorant ainsi l’efficacité du nettoyage de manière significative.

Le K10+ est équipé d’une station de 4 litres qui retient les débris jusqu’à 70 jours. Cette fonctionnalité réduit considérablement l’intervention manuelle, offrant par conséquent une expérience de nettoyage mains libres. La station évacue automatiquement la poussière dans un sac de collectes, ce qui est particulièrement avantageux pour les personnes souffrant d’allergies, garantissant un nettoyage plus simple et hygiénique.

Le silence « à tous les étages » !

Ce mini aspirateur a été l’objet de trois ans de recherches avancées par les ingénieurs de la marque. Le but était d’optimiser le design de conduit d’aspiration, mais également d’équiper le couple du moteur de la technologie brevetée par la marque, SilenTech. Les trois années de recherches semblent avoir été fructueuses, puisque le niveau sonore de ce mini aspirateur est réduit à 48 dB sur le papier. Lors de nos tests, il est monté à 65 dB, ce qui reste très honorable et bien en dessous de la moyenne des autres produits de sa catégorie.

Cela correspond au niveau sonore d’une conversation calme, ou à celui du ronronnement de votre lave-vaisselle. Même votre chat lorsqu’il ronronne sera plus bruyant puisque le ronronnement d’un chat domestique est estimé à 67,8 décibels ! Cela peut sembler anecdotique, mais lorsque les enfants dorment, c’est le meilleur moment pour passer l’aspirateur.

Son silence n’empêche en rien sa puissance !

Le SwitchBot Mini Robot Aspirateur K10+ se dote d’un moteur haute performance personnalisé et d’un conduit optimisé. Ces caractéristiques inédites lui permettent d’exceller dans l’aspiration de divers débris, des particules fines aux gros débris tels que la nourriture pour animaux, à une vitesse de 2500 pa. Enfin, ce mini aspirateur « petit, mais costaud » vous proposera un nettoyage intelligent. Il eut été dommage qu’une marque spécialisée dans la domotique n’intègre pas cette technologie dans un aspirateur autonome !

Pour cela, il dispose d’une fonction de recharge automatique en cas de batterie faible et reprend le nettoyage là où il s’est arrêté après une charge complète. Et, pour terminer, l’application dédiée permet une personnalisation du nettoyage avec des plans, la délimitation de zones spécifiques. De plus, il est ainsi compatible avec des commandes vocales (Alexa, Siri, Google Home et Smartthings et bientôt avec le protocole Matter) pour une gestion encore plus intelligente. Vous le programmez ou lui demandez vocalement de se mettre en marche, et vous n’avez plus qu’à profiter de votre temps libre, pendant qu’il s’affaire à briquer vos sols ! Plutôt bien, non ?

Pour le nettoyage « humide », l’aspirateur utilise un système de lingette pas très pratique. On retrouve dans le packaging un paquet de 30 lingettes. Cela permet de nettoyer et de laver avec une efficacité toute relative.

Les avis de ceux qui ont déjà acheté le SwitchBot mini robot aspirateur K10+

SwitchBot est une marque spécialisée dans les solutions domotiques et les appareils connectés. Elle propose une gamme de produits conçus pour rendre les maisons plus intelligentes et automatisées. Les utilisateurs connaissant déjà la marque pour ces interrupteurs intelligents ou ses accessoires connectés, ont donc sauté sur l’occasion à la sortie du mini aspirateur robot K10+. Avec 65 évaluations et une note de 4,5 / 5, il se classe parmi les meilleures ventes actuelles. Nous avons sélectionné quelques bribes d’avis de clients :

Je suis très satisfait de ce petit robot aspirateur. Il est très maniable, il passe sous les chaises, table (Sebcan, le 19 décembre 2023).

Il effectue son travail très précisément, couvrant chaque petit coin, établit une bonne carte, et la commande se déroule parfaitement. Nous avons essayé deux aspirateurs robots de 1500 € chacun avant celui-ci, mais nous les avons rapidement renvoyés . (klein maar zeer fijn – Pays-Bas) le 5 janvier 2024.

J’ai vu cet aspirateur sur la chaîne YouTube d’Enreda Domótica et je l’ai trouvé génial. Ça fait quelques semaines que je l’ai et il fonctionne à merveille. Incroyablement petit et fonctionnel. (Nacho S . – Espagne, le 21 décembre 2023).

Très peu de reproches pour cet aspirateur, seuls quelques problèmes de connexion avec la Wi-Fi 5.2 ont été relevés, ainsi que l’absence de caméra à l’avant du min aspirateur K10+.

Conclusion

Le robot aspirateur SwitchBot K10+ est véritablement très compact comparé aux autres modèles que nous avons testé, et conviendra parfaitement pour les petits espaces (studio, étage, etc.). L’aspirateur est efficace, puissant et extrêmement agile pour aspirer les coins, il évite parfaitement les obstacles et sa petite taille lui permet de se faufiler de partout. Le robot à un peu de mal à détecter les objets d’une hauteur inférieure à la sienne, mais l’équipe de SwitchBot travaille pour résoudre ce problème. Le SwitchBot mini robot aspirateur K10+ est actuellement vendu au prix de 324,99 € avec le bon de réduction 5YROBOTK10 (35 % de réduction au total) jusqu’au 25 mars 2024 au lieu de 499 €.

Les plus

Très compact et peu encombrant

Agile

Efficace

Une station de 4 L

Les moins

Le système de lavage avec des lingettes

Peu de commandes compatibles avec les assistants vocaux

Toutes les caractéristiques techniques du SwitchBot mini robot aspirateur K10+

Marque : SwitchBot

Numéro de modèle : W3011020

Dimensions du produit (L × l x h) : ‎24,79 cm x 24,79 cm x 9,19 cm

Poids : 2,3 kg

Capacité : 4 Litres

Voltage : 24 volts

Fonction arrêt automatique : oui

Niveau sonore : 48 dB (Super Silencieux)

Multifonction avec APP Intelligente

WiFi/APP/Alexa Contrôle

Aspiration : 2500 PA

Balayer, Aspirer, Nettoyer 3 en 1

Station de Vidange Automatique avec Sac à poussière de 4 L

Navigation LiDAR de Haute Précision

