Test de l’Ultenic D10, un petit robot aspirateur laveur à seulement 160,99 €

Chaque jour, vous avez un rituel qui vous fait perdre un temps fou : passer l’aspirateur puis laver les sols de votre maison. Votre vieil aspirateur traineau commence à fatiguer, et vous vous interrogez sur la nécessité de passer à un aspirateur robot, qui, en plus, vous épargnerait la corvée de la serpillière ! J’ai récemment eu l’occasion de tester un aspirateur robot au prix abordable, l’Ultenic D10 Nouvelle Version. Un petit aspirateur vendu actuellement 160,99 € qui pourrait vous aider dans votre quotidien. Avec lui, vous oublierez même qu’il est en marche, tant il est silencieux. Je vous propose donc un petit retour d’expérience sur l’aspirateur robot laveur Ultenic D10 Nouvelle Version, vendu au prix de 160,99 € au lieu de 199,99 €, soit 12 % de réduction. Et, en toute fin d’article, une petite surprise vous attend ! Suspens.

Déballage et design

L’Ultenic D10 est un appareil d’entrée de gamme sans base de vidange. Ce dernier est livré avec sa mini station de recharge, une notice d’utilisation, une serpillère, un balais de rechange, un filtre HEPA de rechange, un petit outil de nettoyage et son cordon d’alimentation.

Installation

L’installation et le paramétrage de l’appareil prennent moins de cinq minutes montre en main. Il suffit d’insérer le balai, brancher la station de recharge et de l’appairer avec l’application dédiée Ultenic disponible sur Android et iOS.

Quels sont les points forts de l’Ultenic D10 ?

Je reviendrai, dans la suite de ma présentation, sur certains des points forts de cet aspirateur robot laveur, mais sachez avant tout, que pour le tarif affiché, il est d’un excellent rapport qualité / prix. Pour son premier point fort, je citerai le fait qu’il dispose d’une fonction aspiration et nettoyage simultané. En d’autres termes, lorsqu’il aspire, par exemple, en linéaire, il lave en même temps, sans jamais repasser au même endroit. Son système de navigation sur lequel je reviendrais en détail lui permet de cartographier la pièce, puis de réaliser son cycle en mode matriciel.

Le second étant recommandé pour les pièces plus encombrées. L’Ultenic D10 intègre également un système d’évitements d’obstacles, il pourra ainsi contourner, votre gros chien allongé au beau milieu du salon. En cas de rencontre avec une table, ses brosses lui permettront de faire le tour des pieds, pour ne laisser aucun débris. De plus, il dispose par ailleurs de la fonctionnalité antichute, qui l’empêchera de dévaler les escaliers lorsqu’il tournera seul, à l’étage de votre habitation. Enfin, vous pourrez personnaliser le nettoyage en termes de puissance d’aspiration, de programmations de plages horaires, ou encore choisir d’aspirer sans lavage.

Quelques caractéristiques techniques à connaître avant d’acheter

L’aspirateur Ultenic D10 se présente sous une forme compacte et propose un design élégant. De couleur noire, il s’intègrera parfaitement dans tous les intérieurs, qu’ils soient plutôt classiques, ou plutôt modernes. Je vous disais qu’il était compact, et ce ne sont pas ses dimensions qui me feront mentir ! En effet, il mesure 32 cm de longueur et de largeur, et seulement 9,7 cm de hauteur, ce qui lui permet de se glisser sous les meubles, ou sous l’escalier, et de pouvoir se ranger facilement. En termes de batterie, celle qui l’équipe lui confère une autonomie assez impressionnante de 120 minutes, permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption.

Son bac à poussière intégré de 350 ml permet de ne pas avoir à le vider après chaque utilisation, même si cela est plutôt recommandé pour des questions d’hygiène. Le bac de réserve d’eau, lui, contient 250 ml d’eau, ce qui assure plusieurs lavages consécutifs. Néanmoins, s’il travaille pendant quelques jours d’absence, en mode aspiration, vous n’aurez pas à vous inquiéter de vider le bac à poussière. Enfin, sachez que cet aspirateur robot Ultenic D10 pèse seulement 2,8 kg, et qu’il est bien sûr livré avec sa lithium-ion de 3,6 volts. Un dernier point à connaître en termes de technicité ? Sa polyvalence peut-être, car il est efficace sur la plupart des surfaces de sols, y compris les sols durs, les tapis, les moquettes, les parquets et les planchers en bois.

Focus sur le système de navigation Lidar et la cartographie

L’aspirateur Ultenic D10 est équipé de la technologie de navigation Lidar, qui analyse la pièce en temps réel et planifie des parcours précis pour un nettoyage optimal. Grâce à cette technologie, vous dites adieu aux nettoyages manqués, aux répétitions inutiles, aux problèmes de recharge et aux collisions. Vous pouvez configurer plusieurs étages et pièces de votre maison, et demander à l’aspirateur de travailler pièce par pièce ou uniquement sur un étage, par exemple. L’application Ultenic dédiée permet d’enregistrer jusqu’à cinq cartes différentes, facilitant ainsi la gestion de votre espace de vie. De plus, avec la technologie Matrix Clean, le D10 utilise un chemin matriciel pour garantir un nettoyage complet sans aucun coin oublié. En un seul clic dans l’application, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour une propreté optimale à chaque utilisation. La cartographie en forme de quadrillage autorise une précision d’aspiration inégalée, contrairement au mode linéaire qui travaille en bandes et peut laisser des zones non aspirées.

Une puissance d’aspiration très correcte !

Vous avez, chez vous, des animaux domestiques, et en bon maître aimant ses poilus, vos chiens et vos chats dorment dans la maison… Chez nous, ils ont tous les droits, même celui de dormir sur le canapé, ou sur le lit, à leur guise. Les poils de chiens, ou de chat peuvent être une véritable galère pour les aspirateurs et notamment pour les modèles autonomes. L’Ultenic D10, lui, propose une puissance maximale de 4 000 Pa, soit 33 % plus élevée que sur l’un des précédents modèles de la marque, le D5s Pro. En d’autres termes, poils longs, poils courts, cheveux, aucun ne résistera à sa puissance, y compris sur les moquettes ou les tapis.

Un nettoyage personnalisé et pilotable à la voix

Avec l’Ultenic D10, il est tout à fait envisageable de personnaliser et de commander le nettoyage à la voix avec l’aspirateur Ultenic. Vous pouvez ajuster les paramètres de nettoyage selon vos préférences : planifier les séances de nettoyage, définir des zones spécifiques à nettoyer en priorité, choisir l’ordre dans lequel les pièces doivent être traitées, et bénéficier d’intégrations intelligentes avec des assistants comme Alexa, Google Assistant et Siri. Vous allez même pouvoir créer un Écosystème Domestique Intelligent grâce à la fonction IFTTT. Cette fonctionnalité vous permet de programmer le démarrage de l’aspirateur de manière synchronisé. Par exemple, vous pouvez lui indiquer, en le configurant, de démarrer quand vous quittez votre maison. Vous pouvez aussi lui demander de se mettre en pause, lorsque votre téléphone sonne et qu’il est en fonctionnement, même si les 63,5 Décibels qu’il affiche ne devraient pas vous perturber. Enfin, il peut vous prévenir par SMS s’il venait à se bloquer quelque part, dans un fil, ou sur un jouet d’enfant oublié !

Conclusion

Pour ce tarif, il n’y a vraiment rien à dire, mais cela n’est pas très étonnant. Ultenic est une des référence sur le marché. L’aspirateur est compact, parfait pour un petit appartement ou pour le nettoyage d’une ou deux pièces. L’aspiration est très correcte, le lavage humide dans la moyenne. Je vous rappelle qu’il est vendu au prix de 160,99 € au lieu de 199,99 €, soit 12 % en entrant le code de réduction D10NEOZONE. Il me paraît difficile de trouver un meilleur rapport qualité prix que l’Ultenic D10 Nouvelle Version !

Les plus

Son prix

Une aspiration correcte

Très silencieux

Compact

Les moins

Un mode humide limité par son petit réservoir d’eau

