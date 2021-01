Le saviez-vous ? Ces huit inventions ont été développées par le peuple Inuit !

Lorsqu’il s’agit d’inventions, deux cas de figure. Soit l’invention provient d’un cerveau en mal de création ou axé sur les technologies. Soit elle naît d’un réel besoin dans la vie quotidienne. On ne le sait pas forcément mais certaines inventions que l’on utilise aujourd’hui nous viennent d’un peuple assez méconnu : les Inuits !

Ce peuple indigène qui vit dans les régions septentrionales du Canada mais aussi en Alaska ou au Groenland est également appelé Eskimos (mangeur de viande crue). Un peuple nomade qui vit principalement de la cueillette et de la chasse. La plus célèbre invention des Inuits : l’Igloo bien sûr, mais saviez-vous que les lunettes de soleil étaient aussi issues de leur créativité ?

Selon les dernières statistiques, il y aurait environ 150 000 inuits répartis sur les Etats-Unis (Alaska), le Canada et le Danemark (Groenland). Voici quelques-unes des inventions qui leur sont attribuées.

L’invention de l’igloo

Tout le monde a, un jour tenté de construire un igloo dans la neige ! Pour affronter le grand froid et rester un peuple nomade, il fallait une habitation facile à construire et avec les matériaux locaux : la glace ! Le mot igloo signifie tout simplement « maison » en inuit ! La construction est faite de blocs de neige empilés pour former un dôme… Une tiny-house de glace en quelques sortes !

L’invention des lunettes des soleils

Evidemment les inuits n’ont pas inventé les lunettes de soleil telles que nous les connaissons chez nous ! Ils sont plutôt à l’origine de la forme des lunettes. En effet, la lumière solaire qui réfléchit sur la neige est très agressive. Ils ont alors fabriqué de petites bandes de bois avec une petite fente pour les yeux. Simplement de manière à supprimer l’éblouissement dû au soleil.

L’invention des Inukshuk

Vous avez peut-être déjà vu ces structures sans savoir qu’elles s’appelaient Inukshuk ! Ce sont en fait des tas de pierres qui aident à la navigation des bateaux. Mais également pour marque un terrain de chasse, de pêche ou encore un lieu sacré. Ils ont également d’autres fonctions comme celle de se cacher en temps de chasse. Attention si vous voyagez en terre inuite, il est absolument interdit de détruire, ni même de toucher ces structures sacrées.

L’invention de la luge

Si votre enfant adore glisser avec une luge pendant des heures, vous pouvez remercier les inuits pour vos moments de paix ! Chez les inuits,la luge aide les chasseurs à transporter bêtes et fourrures sur la neige. Fabriqués en bois de bouleau, les lattes sont attachées ensemble avec de la peau de cerf et permettent le transport de marchandises. Les luges inuits permettent également le transport de passagers ! Etonnant !

L’invention du kayak

Toujours par nécessité, les inuits ont donc inventé le kayak ! Evidemment pas en fibre de carbone comme ceux que nous connaissons mais plutôt en bois ! Sans kayak, ils ne pouvaient pas utiliser les lacs comme terrains de chasse ! D’après certains experts les kayaks inuits seraient fabriqués de peaux de phoques ou de baleine tendus sur un cadre en bois. Et l’invention ne daterait pas d’hier. Au Musée National d’Ethnologie de Munich, il est possible d’observer un kayak inuit datant probablement de 1577 après J-C !

L’invention de la Parka

Au départ ces vêtements à grande capuche étaient utilisés pour les bébés, afin qu’ils supportent les conditions de froid extrême de ces régions. N’oublions pas que les inuits sont un peuple nomade et qu’ils devaient aussi transporter leurs bébés dans le plus grand froid. Evidemment, les matières utilisées étaient les peaux de bêtes : phoque ou caribou pour les parkas.

L’invention des raquettes

Lors des dernières vacances hivernales, les pistes de ski étaient fermées, vous avez peut-être chaussé les raquettes pour de longues balades ! Certains historiens pensent que les premières raquettes sont apparues loin des inuits, en Asie Centrale il y a 5000 ans, mais qu’elles ont été améliorées par les inuits. Les raquettes à neige actuelles seraient inspirées par les inuits. Posées sous les pieds, elles permettent à ces peuples de se déplacer plus facilement dans la neige fraîche en augmentant la portance. Elles sont surtout utilisées lors des migrations de population.

L’invention du harpon de pêche

Appelé Kakivar en inuit, le harpon de pêche est l’une de leurs plus importantes inventions ! Fabriqué avec un long manche en bois qui se divise en un arc ouvert, il forme une sorte de trident qui permet de neutraliser les proies aquatiques. Au bout du trident, un os aiguisé ou une pointe métallique leur permet de pouvoir capturer les poissons avec autre chose qu’une simple canne à pêche !

La créativité des inuits est immense, et parfois les meilleures inventions ne viennent-elles pas d’une nécessité absolue à survivre ?