Young Inventors Prize 2024 : les 3 inventeurs finalistes dévoilés par l’Office européen des brevets

L’Office européen des brevets (OEB) vient de dévoiler les finalistes du Young Inventors Prize 2024. Ce concours récompense, individuellement ou en équipe, des inventrices et inventeurs dont les innovations permettent de résoudre les grands défis de notre temps. Cette année, plus de 550 candidates et candidats y ont participé. Parmi les trois finalistes du Young Inventors Prize se trouvent des personnalités aux parcours exceptionnels, telles que Valentyn Frechka. Ce jeune ukrainien de 23 ans installé en France a été sélectionné par le jury, aux côtés de la scientifique néerlandaise Rochelle Niemeijer et de l’équipe d’inventrices tunisiennes composée de Khaoula Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Souleima Ben Temime et Sirine Ayari.

À propos du Young Inventors Prize

Souvent comparé à « l’Eurovision » de l’innovation, le Young Inventors Prize est un concours destiné aux jeunes inventeurs de 30 ans et moins, créé en 2021 par l’Office européen des brevets. Son objectif ? Encourager la recherche et la créativité de la jeune génération, dans divers secteurs technologiques et dans différentes régions, afin de contribuer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il est à noter que pour pouvoir participer à ce concours, il n’est pas nécessaire de détenir un brevet européen, contrairement aux catégories traditionnelles du Prix de l’inventeur européen.

Les finalistes et les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant, composé notamment d’anciens finalistes du Prix de l’inventeur européen et du Young Inventors Prize. Le prix est décerné par l’OEB, une des plus grandes institutions de service public en Europe et la référence mondiale en matière de recherche de brevets et d’informations brevets. À noter que le lauréat ou la lauréate du Young Inventors Prize remportera 20 000 euros, tandis que les finalistes arrivant en deuxième et troisième position recevront respectivement 10 000 et 5 000 euros.

Finalistes de l’édition 2024 : qui sont-ils ?

Les trois finalistes ont été choisis pour leurs approches visionnaires en matière de durabilité environnementale, de santé et d’accessibilité. Valentyn Frechka a développé une méthode visant à transformer les feuilles mortes en papier recyclable. Une invention qui a le potentiel de révolutionner l’industrie du papier et de l’emballage, et qui répond parfaitement à l’ODD 9 des Nations Unies (industrie, innovation et infrastructure) et à l’ODD 12 (modes de consommation et de production durables). Rochelle Niemeijer a, quant à elle, développé un kit de dépistage portable utilisant l’intelligence artificielle pour identifier rapidement des infections bactériennes. Conformément à l’objectif de développement durable 3 des Nations Unies (bonne santé et bien-être), les travaux de la scientifique néerlandaise de 29 ans visent à rendre accessible des diagnostics précis, y compris dans des régions isolées et défavorisées. Une avancée majeure dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et dans le domaine des soins de santé.

Les inventrices tunisiennes, âgées de 27 et 28 ans, ont pour leur part créé un système de pointe de commande de fauteuil roulant innovant. Leur technologie utilise la reconnaissance des signaux cérébraux, de la voix, du mouvement des yeux et du visage pour diriger le fauteuil roulant, améliorant considérablement la mobilité et l’autonomie des personnes en situation de handicap. Leurs travaux contribuent directement à l’ODD 10 (réduire les inégalités).

Le lauréat(e) annoncé(e) lors la cérémonie de remise du Prix de l’inventeur européen 2024

Pour cette nouvelle édition, le lauréat ou la lauréate du Young Inventors Prize sera annoncé(e) en direct, lors de la remise du Prix de l’inventeur européen 2024. Vous pouvez suivre cette cérémonie directement sur le site, qui se tiendra à Malte le 9 juillet prochain. Nous découvrirons également les noms des lauréats des différentes catégories (Industrie, Recherche, PME et Pays non membres de l’OEB) du Prix de l’inventeur européen, au cours de cette cérémonie. Pour information, c’est l’un des prix d’innovation les plus prestigieux d’Europe. Il a été lancé en 2006 par l’OEB, afin de récompenser les travaux scientifiques ou technologiques novateurs qui influent positivement sur la vie quotidienne. Parmi les douze équipes finalistes nominées pour ce prestigieux prix, on trouve de nombreux Français. Les inventions et innovation du futur vous intéressent, regarderez-vous cette cérémonie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .